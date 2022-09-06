О нас

Cinematic Piano

Cinematic Piano

,

PianoDreams

,

Piano Mood

Альбом  ·  2022

Tune Your Mind

#Эмбиент
Cinematic Piano

Артист

Cinematic Piano

Релиз Tune Your Mind

#

Название

Альбом

1

Трек Deep Thoughts

Deep Thoughts

PianoDreams

Tune Your Mind

3:59

2

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

PianoDreams

Tune Your Mind

1:42

3

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

PianoDreams

Tune Your Mind

4:23

4

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

PianoDreams

Tune Your Mind

6:57

5

Трек Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

PianoDreams

Tune Your Mind

3:58

6

Трек Safe Room

Safe Room

PianoDreams

Tune Your Mind

1:02

7

Трек Final Fantasy

Final Fantasy

PianoDreams

Tune Your Mind

1:24

8

Трек Sophisticated Piano

Sophisticated Piano

PianoDreams

Tune Your Mind

0:56

9

Трек Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

PianoDreams

Tune Your Mind

4:12

10

Трек Dark Moments

Dark Moments

Cinematic Piano

Tune Your Mind

3:27

11

Трек Piano noir

Piano noir

Cinematic Piano

Tune Your Mind

3:00

12

Трек Eindringliches Klavier

Eindringliches Klavier

Cinematic Piano

Tune Your Mind

3:03

13

Трек Filmische Piano

Filmische Piano

Cinematic Piano

Tune Your Mind

3:07

14

Трек Cinematic Deep Thought

Cinematic Deep Thought

Cinematic Piano

Tune Your Mind

2:58

15

Трек Amelie Piano

Amelie Piano

Cinematic Piano

Tune Your Mind

2:07

16

Трек Zimmer Calm

Zimmer Calm

Cinematic Piano

Tune Your Mind

2:51

17

Трек Sad Piano

Sad Piano

PianoDreams

Tune Your Mind

2:42

18

Трек Peaceful Jazz Ambient Piano

Peaceful Jazz Ambient Piano

PianoDreams

Tune Your Mind

2:46

19

Трек Peaceful Melancholic Piano

Peaceful Melancholic Piano

PianoDreams

Tune Your Mind

2:38

20

Трек Soft Piano Dreams

Soft Piano Dreams

PianoDreams

Tune Your Mind

2:24

21

Трек Alone Tonight

Alone Tonight

PianoDreams

Tune Your Mind

2:51

22

Трек Come Closer

Come Closer

PianoDreams

Tune Your Mind

2:33

23

Трек Time of Innocence

Time of Innocence

PianoDreams

Tune Your Mind

2:29

24

Трек Pools of Water

Pools of Water

PianoDreams

Tune Your Mind

3:49

25

Трек Droplets of the Spectrum

Droplets of the Spectrum

PianoDreams

Tune Your Mind

2:54

26

Трек Nga Mihi

Nga Mihi

PianoDreams

Tune Your Mind

2:59

27

Трек Sahara

Sahara

PianoDreams

Tune Your Mind

2:57

28

Трек Terris

Terris

PianoDreams

Tune Your Mind

3:02

29

Трек Cuba Street

Cuba Street

PianoDreams

Tune Your Mind

2:48

30

Трек Balance

Balance

PianoDreams

Tune Your Mind

2:43

31

Трек Snowflakes in Autumn

Snowflakes in Autumn

PianoDreams

Tune Your Mind

3:00

32

Трек War Piano

War Piano

PianoDreams

Tune Your Mind

1:44

33

Трек Platinum Jubilee

Platinum Jubilee

PianoDreams

Tune Your Mind

1:32

34

Трек A Moment in History

A Moment in History

PianoDreams

Tune Your Mind

1:34

35

Трек Spring Is Here

Spring Is Here

PianoDreams

Tune Your Mind

1:40

36

Трек Peaceful Dreams

Peaceful Dreams

PianoDreams

Tune Your Mind

1:42

37

Трек Married to Be

Married to Be

PianoDreams

Tune Your Mind

1:42

38

Трек Pretty Streets

Pretty Streets

PianoDreams

Tune Your Mind

1:28

39

Трек World War 3

World War 3

PianoDreams

Tune Your Mind

1:34

40

Трек My Beautiful Family

My Beautiful Family

PianoDreams

Tune Your Mind

1:46

41

Трек A Sad Piano

A Sad Piano

PianoDreams

Tune Your Mind

1:40

42

Трек Droplets of the Heart

Droplets of the Heart

PianoDreams

Tune Your Mind

2:52

43

Трек Cavern Meditations

Cavern Meditations

PianoDreams

Tune Your Mind

2:53

44

Трек Rainy Piano Days

Rainy Piano Days

PianoDreams

Tune Your Mind

2:45

45

Трек Blossom Dawn

Blossom Dawn

PianoDreams

Tune Your Mind

3:07

46

Трек Autumn 2022

Autumn 2022

PianoDreams

Tune Your Mind

2:08

47

Трек I Have Arrived in Paris

I Have Arrived in Paris

PianoDreams

Tune Your Mind

2:24

48

Трек It Is What It Is

It Is What It Is

PianoDreams

Tune Your Mind

1:53

49

Трек Spring 2022

Spring 2022

PianoDreams

Tune Your Mind

1:41

50

Трек Summer 2022

Summer 2022

PianoDreams

Tune Your Mind

1:26

51

Трек New York Snow

New York Snow

PianoDreams

Tune Your Mind

1:33

52

Трек Moving Day

Moving Day

PianoDreams

Tune Your Mind

1:35

53

Трек In Brussels

In Brussels

PianoDreams

Tune Your Mind

1:31

54

Трек Upright Piano

Upright Piano

PianoDreams

Tune Your Mind

1:15

55

Трек In Iceland

In Iceland

PianoDreams

Tune Your Mind

0:59

56

Трек I Can't Sleep

I Can't Sleep

PianoDreams

Tune Your Mind

1:18

57

Трек I Love My Cat

I Love My Cat

PianoDreams

Tune Your Mind

2:07

58

Трек Green and Blue

Green and Blue

Piano Mood

Tune Your Mind

4:19

59

Трек Impressive Piano Sounds, Pt. 29

Impressive Piano Sounds, Pt. 29

Cinematic Piano

Tune Your Mind

1:32

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
