Информация о правообладателе: OLIVER JÜLES
Сингл · 2022
Falando Merda
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Pensando Merda2023 · Альбом · OLIVER JÜLES
Despedidas2023 · Альбом · OLIVER JÜLES
Todos os Planos2023 · Сингл · OLIVER JÜLES
Sobreviver2023 · Сингл · OLIVER JÜLES
Os Dois Lados da Moeda2023 · Сингл · OLIVER JÜLES
Transformar2023 · Сингл · OLIVER JÜLES
A Noite Toda2023 · Сингл · OLIVER JÜLES
Todas as Manhãs2022 · Сингл · OLIVER JÜLES
Volta Comigo2022 · Сингл · OLIVER JÜLES
Antes de Eu Chegar Aqui2022 · Альбом · OLIVER JÜLES
Falando Merda2022 · Сингл · OLIVER JÜLES
Tina2022 · Сингл · OLIVER JÜLES
Natuacasa2022 · Сингл · OLIVER JÜLES
Me Fodi2022 · Сингл · OLIVER JÜLES