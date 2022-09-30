О нас

kalle moosherr

kalle moosherr

Альбом  ·  2022

Frikadellen und alte geschichten (Live im Wohnzimmer im Piepenstock)

kalle moosherr

Артист

kalle moosherr

Релиз Frikadellen und alte geschichten (Live im Wohnzimmer im Piepenstock)

#

Название

Альбом

1

Трек Rückenwind (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

Rückenwind (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

kalle moosherr

Frikadellen und alte geschichten (Live im Wohnzimmer im Piepenstock)

2:58

2

Трек Die sonne wärmt jetzt ihre haut (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

Die sonne wärmt jetzt ihre haut (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

kalle moosherr

Frikadellen und alte geschichten (Live im Wohnzimmer im Piepenstock)

2:43

3

Трек Ladenwohnung (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

Ladenwohnung (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

kalle moosherr

Frikadellen und alte geschichten (Live im Wohnzimmer im Piepenstock)

4:19

4

Трек Treptower park (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

Treptower park (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

kalle moosherr

Frikadellen und alte geschichten (Live im Wohnzimmer im Piepenstock)

3:23

5

Трек Keine zigaretten mehr (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

Keine zigaretten mehr (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

kalle moosherr

Frikadellen und alte geschichten (Live im Wohnzimmer im Piepenstock)

2:53

6

Трек Das hätt' lou reed auch so gemacht (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

Das hätt' lou reed auch so gemacht (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

kalle moosherr

Frikadellen und alte geschichten (Live im Wohnzimmer im Piepenstock)

2:52

7

Трек Hier an der theke (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

Hier an der theke (Live im Wohnzimmer im Piepenstock in Dortmund-Hörde am 22.4.2022)

kalle moosherr

Frikadellen und alte geschichten (Live im Wohnzimmer im Piepenstock)

3:33

Информация о правообладателе: Zwischen Mettigeln und Sperrgut - Records
