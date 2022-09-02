О нас

©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Medicina Rilassante

Medicina Rilassante

,

Wave Sound Group

,

Streaming Waves

Альбом  ·  2022

Sea Ritual

#Эмбиент
Medicina Rilassante

Артист

Medicina Rilassante

Релиз Sea Ritual

#

Название

Альбом

1

Трек Inviting

Inviting

Streaming Waves

Sea Ritual

1:11

2

Трек Flowing Waters

Flowing Waters

Streaming Waves

Sea Ritual

1:31

3

Трек Never Seen Anywhere Else

Never Seen Anywhere Else

Streaming Waves

Sea Ritual

1:18

4

Трек Met the Sand

Met the Sand

Streaming Waves

Sea Ritual

2:00

5

Трек Not Too Cold, Not Too Hot

Not Too Cold, Not Too Hot

Streaming Waves

Sea Ritual

2:45

6

Трек Sea Monster

Sea Monster

Streaming Waves

Sea Ritual

1:50

7

Трек Endless Water

Endless Water

Streaming Waves

Sea Ritual

1:37

8

Трек The Waves Curled

The Waves Curled

Streaming Waves

Sea Ritual

1:18

9

Трек Deep Shade of Blue

Deep Shade of Blue

Streaming Waves

Sea Ritual

0:56

10

Трек Closer to the Shore

Closer to the Shore

Streaming Waves

Sea Ritual

1:15

11

Трек Stunning

Stunning

Streaming Waves

Sea Ritual

3:30

12

Трек Leaves Me in Such Awe

Leaves Me in Such Awe

Streaming Waves

Sea Ritual

3:15

13

Трек Prestigious

Prestigious

Streaming Waves

Sea Ritual

2:20

14

Трек Feeding Sea Gulls

Feeding Sea Gulls

Streaming Waves

Sea Ritual

2:44

15

Трек Pervading

Pervading

Streaming Waves

Sea Ritual

2:28

16

Трек Marine Wonders

Marine Wonders

Streaming Waves

Sea Ritual

2:44

17

Трек Ocean Covers

Ocean Covers

Streaming Waves

Sea Ritual

4:34

18

Трек Shouldn't Pollute

Shouldn't Pollute

Streaming Waves

Sea Ritual

1:56

19

Трек River to Sea

River to Sea

Streaming Waves

Sea Ritual

1:57

20

Трек Ocean Connect

Ocean Connect

Streaming Waves

Sea Ritual

1:49

21

Трек Bellissima

Bellissima

Medicina Rilassante

Sea Ritual

2:17

22

Трек Respirazione D'aria

Respirazione D'aria

Medicina Rilassante

Sea Ritual

1:52

23

Трек Cielo Azzurro Brillante

Cielo Azzurro Brillante

Medicina Rilassante

Sea Ritual

2:59

24

Трек Sbuffi di Nuvole

Sbuffi di Nuvole

Medicina Rilassante

Sea Ritual

3:46

25

Трек Mondo Completamente Nuovo

Mondo Completamente Nuovo

Medicina Rilassante

Sea Ritual

2:38

26

Трек Piccola Spiaggia

Piccola Spiaggia

Medicina Rilassante

Sea Ritual

1:08

27

Трек Lische di Pesce

Lische di Pesce

Medicina Rilassante

Sea Ritual

2:37

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
