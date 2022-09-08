О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Coffe Lofi

Coffe Lofi

,

Lofi Sleep Chill & Study

,

Lo-fi Beats for Sleep

Альбом  ·  2022

Sleepy Deepy Lo-Fi

#Эмбиент
Coffe Lofi

Артист

Coffe Lofi

Релиз Sleepy Deepy Lo-Fi

#

Название

Альбом

1

Трек High Mountains

High Mountains

Coffe Lofi

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:32

2

Трек Slo Mo

Slo Mo

Lofi Sleep Chill & Study

,

Lofi Hip-Hop Beats

,

Chill Hip-Hop Beats

Sleepy Deepy Lo-Fi

3:01

3

Трек Chill Down Lo

Chill Down Lo

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:20

4

Трек Study Chill Beat

Study Chill Beat

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:12

5

Трек Late Night Chill

Late Night Chill

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:16

6

Трек Peaceful Study Chill Beats

Peaceful Study Chill Beats

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:54

7

Трек Lofi Time to Relax

Lofi Time to Relax

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:42

8

Трек Chillhop Late Night Sensations

Chillhop Late Night Sensations

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:48

9

Трек Beats Cool

Beats Cool

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:44

10

Трек Smooth Vibes

Smooth Vibes

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:31

11

Трек Beats for Tomorrow

Beats for Tomorrow

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:22

12

Трек Lofi Study Time

Lofi Study Time

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:50

13

Трек Calm Lofi Vibrations

Calm Lofi Vibrations

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

3:57

14

Трек Sentimental Chill

Sentimental Chill

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

3:57

15

Трек Jazzy Chill Vibrations

Jazzy Chill Vibrations

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

3:56

16

Трек Lo-Fi Afternoons

Lo-Fi Afternoons

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:00

17

Трек Walk in the Park

Walk in the Park

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

4:00

18

Трек A Sunny Chill Day

A Sunny Chill Day

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:16

19

Трек Day Is Over

Day Is Over

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:20

20

Трек Vibes of Tomorrow

Vibes of Tomorrow

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:14

21

Трек Lofi Evening Thoughts

Lofi Evening Thoughts

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:14

22

Трек Sweet Feelings

Sweet Feelings

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:17

23

Трек Sweet Lofi Moment

Sweet Lofi Moment

Coffe Lofi

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:31

24

Трек Hopeful (Lofi Chill Beat)

Hopeful (Lofi Chill Beat)

Coffe Lofi

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:13

25

Трек Lofi Anime

Lofi Anime

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

1:43

26

Трек Lofi Trumpet Beat

Lofi Trumpet Beat

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:41

27

Трек Mellow Lofi Jazzy Vibe

Mellow Lofi Jazzy Vibe

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:28

28

Трек Lofi Hop Jazzy Beat

Lofi Hop Jazzy Beat

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:28

29

Трек On a Lazy Day (Lofi Beat)

On a Lazy Day (Lofi Beat)

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:15

30

Трек Melancholy in Lofi

Melancholy in Lofi

Coffe Lofi

Sleepy Deepy Lo-Fi

1:49

31

Трек Chillin with Lofi Jazz

Chillin with Lofi Jazz

Coffe Lofi

Sleepy Deepy Lo-Fi

1:33

32

Трек Soft Paths

Soft Paths

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:45

33

Трек Forever Beats

Forever Beats

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:51

34

Трек Waiting at the Lounge Bar

Waiting at the Lounge Bar

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:40

35

Трек Melancholic Flutes

Melancholic Flutes

Coffe Lofi

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:00

36

Трек Into Sadness

Into Sadness

Coffe Lofi

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:04

37

Трек Rio Calling

Rio Calling

Coffe Lofi

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:04

38

Трек A La Playa

A La Playa

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:04

39

Трек Push Forward

Push Forward

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:04

40

Трек Sweet Spot

Sweet Spot

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:04

41

Трек Tune In

Tune In

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:04

42

Трек Peaceful Horizon

Peaceful Horizon

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:11

43

Трек Walking Alone

Walking Alone

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:13

44

Трек Vibes of the Streets

Vibes of the Streets

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:11

45

Трек Under the Scope

Under the Scope

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:12

46

Трек The Jazz Club

The Jazz Club

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:33

47

Трек Green

Green

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:12

48

Трек The Champion

The Champion

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:33

49

Трек Tommy Gun

Tommy Gun

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:55

50

Трек Super Duper

Super Duper

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:41

51

Трек Mr Jones

Mr Jones

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:23

52

Трек A Knock On

A Knock On

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:53

53

Трек All Night Gaming

All Night Gaming

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:05

54

Трек Trending News

Trending News

Lofi Sleep Chill

,

Study

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:07

55

Трек 3D Printing

3D Printing

Lo-fi Beats for Sleep

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:27

56

Трек Carnivore Diet

Carnivore Diet

Lo-fi Beats for Sleep

Sleepy Deepy Lo-Fi

2:31

Информация о правообладателе: Lofi Factory
