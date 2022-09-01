О нас

ASMR Earth

ASMR Earth

,

Relaxing Ocean Sounds

,

Water Science

Альбом  ·  2022

Ocean Sanctuary

#Эмбиент
ASMR Earth

Артист

ASMR Earth

Релиз Ocean Sanctuary

#

Название

Альбом

1

Трек Relaxation Waves, Pt. 1

Relaxation Waves, Pt. 1

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:49

2

Трек Relaxation Waves, Pt. 2

Relaxation Waves, Pt. 2

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

2:57

3

Трек Relaxation Waves, Pt. 3

Relaxation Waves, Pt. 3

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

4:01

4

Трек Relaxation Waves, Pt. 4

Relaxation Waves, Pt. 4

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

6:01

5

Трек Relaxation Waves, Pt. 5

Relaxation Waves, Pt. 5

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

5:17

6

Трек Relaxation Waves, Pt. 6

Relaxation Waves, Pt. 6

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

8:55

7

Трек Relaxation Waves, Pt. 7

Relaxation Waves, Pt. 7

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

4:59

8

Трек Relaxation Waves, Pt. 8

Relaxation Waves, Pt. 8

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:00

9

Трек Relaxation Waves, Pt. 9

Relaxation Waves, Pt. 9

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

5:40

10

Трек Relaxation Waves, Pt. 10

Relaxation Waves, Pt. 10

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

9:08

11

Трек Relaxation Waves, Pt. 11

Relaxation Waves, Pt. 11

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

2:41

12

Трек Relaxation Waves, Pt. 12

Relaxation Waves, Pt. 12

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

5:23

13

Трек Relaxation Waves, Pt. 13

Relaxation Waves, Pt. 13

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

4:38

14

Трек Relaxation Waves, Pt. 14

Relaxation Waves, Pt. 14

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

6:06

15

Трек Relaxation Waves, Pt. 15

Relaxation Waves, Pt. 15

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

6:23

16

Трек Relaxation Waves, Pt. 16

Relaxation Waves, Pt. 16

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:04

17

Трек Relaxation Waves, Pt. 17

Relaxation Waves, Pt. 17

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

6:14

18

Трек Relaxation Waves, Pt. 18

Relaxation Waves, Pt. 18

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

6:28

19

Трек Relaxation Waves, Pt. 19

Relaxation Waves, Pt. 19

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

4:20

20

Трек Relaxation Waves, Pt. 20

Relaxation Waves, Pt. 20

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

6:35

21

Трек Classy Ocean

Classy Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:02

22

Трек Ocean Action

Ocean Action

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

6:39

23

Трек Unmistakeable Ocean

Unmistakeable Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

2:55

24

Трек Revalidate Ocean

Revalidate Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

7:10

25

Трек Ocean Zealful

Ocean Zealful

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

2:35

26

Трек Steadiness Ocean

Steadiness Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

2:15

27

Трек Ocean Observe

Ocean Observe

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

4:25

28

Трек Ooze Ocean

Ooze Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:20

29

Трек Allocate Ocean

Allocate Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:53

30

Трек Philanthrope Ocean

Philanthrope Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

4:36

31

Трек Blest Ocean

Blest Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:00

32

Трек Emebelish Ocean

Emebelish Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

2:15

33

Трек Ocean Trove

Ocean Trove

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

6:09

34

Трек Blessed Ocean

Blessed Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:51

35

Трек Dear Ocean

Dear Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:15

36

Трек Celestial Ocean

Celestial Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

4:30

37

Трек Ocean Backbone

Ocean Backbone

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

1:45

38

Трек Ocean Morale

Ocean Morale

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:00

39

Трек Ocean Preferred

Ocean Preferred

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

6:04

40

Трек Sheeny Ocean

Sheeny Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

5:11

41

Трек Many Ocean

Many Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

5:00

42

Трек Drop Dead Gorgeous Ocean

Drop Dead Gorgeous Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

2:30

43

Трек Ocean Informed

Ocean Informed

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

6:10

44

Трек Probative Ocean

Probative Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

4:50

45

Трек Sylvan Ocean

Sylvan Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

1:56

46

Трек Ocean Parnassian

Ocean Parnassian

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

5:04

47

Трек Hi Ocean

Hi Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

3:30

48

Трек Ocean Donor

Ocean Donor

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

5:14

49

Трек Cherished Ocean

Cherished Ocean

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

4:00

50

Трек Ocean Spice

Ocean Spice

Relaxing Ocean Sounds

Ocean Sanctuary

2:30

51

Трек Attractive and Worthy

Attractive and Worthy

ASMR Earth

Ocean Sanctuary

2:08

52

Трек Why Do I Love the Ocean?

Why Do I Love the Ocean?

ASMR Earth

Ocean Sanctuary

2:29

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
