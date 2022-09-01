О нас

Soft Soundscapes

Soft Soundscapes

,

Worldwide Nature Studios

,

Rain Sounds Nature Collection

Альбом  ·  2022

Fall in Nature

#Эмбиент
Soft Soundscapes

Артист

Soft Soundscapes

Релиз Fall in Nature

#

Название

Альбом

1

Трек Nature Rain, Pt. 5

Nature Rain, Pt. 5

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:57

2

Трек Nature Rain, Pt. 6

Nature Rain, Pt. 6

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:05

3

Трек Nature Rain, Pt. 7

Nature Rain, Pt. 7

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:05

4

Трек Nature Rain, Pt. 8

Nature Rain, Pt. 8

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:05

5

Трек Nature Rain, Pt. 9

Nature Rain, Pt. 9

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:37

6

Трек Nature Rain, Pt. 10

Nature Rain, Pt. 10

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:21

7

Трек Nature Rain, Pt. 11

Nature Rain, Pt. 11

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:05

8

Трек Nature Rain, Pt. 12

Nature Rain, Pt. 12

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:48

9

Трек Nature Rain, Pt. 13

Nature Rain, Pt. 13

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:17

10

Трек Nature Rain, Pt. 14

Nature Rain, Pt. 14

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:21

11

Трек Nature Rain, Pt. 15

Nature Rain, Pt. 15

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:21

12

Трек Nature Rain, Pt. 16

Nature Rain, Pt. 16

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:36

13

Трек Nature Rain, Pt. 17

Nature Rain, Pt. 17

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:48

14

Трек Nature Rain, Pt. 18

Nature Rain, Pt. 18

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:41

15

Трек Birds and Monsoon Rain

Birds and Monsoon Rain

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:53

16

Трек Outdoor Birds and Rain

Outdoor Birds and Rain

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:01

17

Трек Acid Rain and Nature Sounds

Acid Rain and Nature Sounds

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:20

18

Трек Rain and Forest Birds

Rain and Forest Birds

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:56

19

Трек Rainbow Forming Rain

Rainbow Forming Rain

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:32

20

Трек Birds out in the Rain

Birds out in the Rain

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:49

21

Трек Rain Affect Nature

Rain Affect Nature

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:00

22

Трек Ocean Rain Birds

Ocean Rain Birds

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:26

23

Трек Acid Rain

Acid Rain

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

0:51

24

Трек Mother Rain

Mother Rain

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:59

25

Трек Rain and Sweet Memories

Rain and Sweet Memories

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:07

26

Трек Blessing and Curse

Blessing and Curse

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:04

27

Трек Uncontrollable

Uncontrollable

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:38

28

Трек Dark and Smoky Clouds

Dark and Smoky Clouds

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:39

29

Трек Getting into the Blue

Getting into the Blue

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:57

30

Трек Roads Are Flooded

Roads Are Flooded

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:44

31

Трек Rising Streams of Rain Water

Rising Streams of Rain Water

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:57

32

Трек Into a Drain

Into a Drain

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:40

33

Трек Current

Current

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

0:59

34

Трек Dazed at the Rushing Water

Dazed at the Rushing Water

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:43

35

Трек Four Hours

Four Hours

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:33

36

Трек If I Were a Raindrop

If I Were a Raindrop

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:25

37

Трек Drenched to the Skin

Drenched to the Skin

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:30

38

Трек Thick Sheet of Water Pouring

Thick Sheet of Water Pouring

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

4:44

39

Трек From the Sky

From the Sky

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:43

40

Трек Bus Stop Drip

Bus Stop Drip

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:15

41

Трек Inside the Shops

Inside the Shops

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:15

42

Трек Watching the Beauty

Watching the Beauty

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:30

43

Трек Alluring

Alluring

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:35

44

Трек Sunny Days or Winters

Sunny Days or Winters

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:07

45

Трек Fresh and New Perspective

Fresh and New Perspective

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:35

46

Трек The Everyday World

The Everyday World

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:05

47

Трек Magical Rain

Magical Rain

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:17

48

Трек Poetry Is as Alluring as the Rainy Day

Poetry Is as Alluring as the Rainy Day

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:01

49

Трек Scenic Rainbows

Scenic Rainbows

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:53

50

Трек Rainy Day Hater

Rainy Day Hater

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:11

51

Трек Water That Falls

Water That Falls

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:18

52

Трек Isnt Always the Same

Isnt Always the Same

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:18

53

Трек Petrichor

Petrichor

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:28

54

Трек Always Pleasant

Always Pleasant

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

4:37

55

Трек Blue Rain Jacket

Blue Rain Jacket

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

1:37

56

Трек Love It

Love It

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:07

57

Трек Cold and Wet Leaves

Cold and Wet Leaves

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

4:51

58

Трек Two Pairs of Rain Shoes

Two Pairs of Rain Shoes

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:01

59

Трек Really Cute Rain Coat

Really Cute Rain Coat

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

2:15

60

Трек Outside into the Rain

Outside into the Rain

Rain Sounds Nature Collection

Fall in Nature

3:17

61

Трек Look Around You

Look Around You

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

2:39

62

Трек Breathtaking

Breathtaking

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

2:22

63

Трек One Thought Away

One Thought Away

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:33

64

Трек Daisies

Daisies

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

2:46

65

Трек Beautiful Butterflies

Beautiful Butterflies

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

2:25

66

Трек Wind's Ripples and Whispers

Wind's Ripples and Whispers

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

2:25

67

Трек Magic and Wonder

Magic and Wonder

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

2:26

68

Трек Makes Them Alive

Makes Them Alive

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

2:15

69

Трек We Share Our Blessings

We Share Our Blessings

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

2:11

70

Трек Most Divine Creation

Most Divine Creation

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:58

71

Трек Beautiful World

Beautiful World

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

2:18

72

Трек Different Shades of Green

Different Shades of Green

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:58

73

Трек Mankind's Cradle

Mankind's Cradle

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:58

74

Трек Unique Blessing

Unique Blessing

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

2:36

75

Трек Purpose and Order in Life

Purpose and Order in Life

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:37

76

Трек Profound Happiness

Profound Happiness

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:26

77

Трек Shining Valleys

Shining Valleys

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:37

78

Трек Wink of an Eye

Wink of an Eye

Worldwide Nature Studios

Fall in Nature

1:40

79

Трек The Above-Sea World

The Above-Sea World

Soft Soundscapes

Fall in Nature

4:44

80

Трек Scuba Adventure

Scuba Adventure

Soft Soundscapes

Fall in Nature

1:44

81

Трек Shimmering and Flowing Waters of the Ocean

Shimmering and Flowing Waters of the Ocean

Soft Soundscapes

Fall in Nature

2:22

82

Трек Gliding Through the Water

Gliding Through the Water

Soft Soundscapes

Fall in Nature

2:36

83

Трек Beige Sand

Beige Sand

Soft Soundscapes

Fall in Nature

1:23

84

Трек Repeating the Cycle

Repeating the Cycle

Soft Soundscapes

Fall in Nature

0:55

85

Трек Floatation

Floatation

Soft Soundscapes

Fall in Nature

2:18

86

Трек Gritty

Gritty

Soft Soundscapes

Fall in Nature

2:50

87

Трек Gods Swimming Pool

Gods Swimming Pool

Soft Soundscapes

Fall in Nature

3:35

88

Трек Salty Smell

Salty Smell

Soft Soundscapes

Fall in Nature

3:07

89

Трек Million Reasons to Love the Ocean

Million Reasons to Love the Ocean

Soft Soundscapes

Fall in Nature

3:07

90

Трек Enchanting

Enchanting

Soft Soundscapes

Fall in Nature

2:22

91

Трек Soft Blanket of Water

Soft Blanket of Water

Soft Soundscapes

Fall in Nature

2:01

92

Трек Water Teasing My Toes

Water Teasing My Toes

Soft Soundscapes

Fall in Nature

2:01

93

Трек Rush of the Current

Rush of the Current

Soft Soundscapes

Fall in Nature

2:46

94

Трек Lighter and Lighter

Lighter and Lighter

Soft Soundscapes

Fall in Nature

1:58

95

Трек Enormous Pool of Wonder

Enormous Pool of Wonder

Soft Soundscapes

Fall in Nature

1:40

96

Трек Closer to the Shore

Closer to the Shore

Soft Soundscapes

Fall in Nature

1:37

Информация о правообладателе: Nature 1 Records
Релиз Ambient Birds, Vol. 129
Ambient Birds, Vol. 1292024 · Альбом · Soft Soundscapes
Релиз Ambient Birds, Vol. 79
Ambient Birds, Vol. 792024 · Альбом · Nature Calm
Релиз Ambient Birds, Vol. 67
Ambient Birds, Vol. 672024 · Альбом · Soft Soundscapes
Релиз Ambient Birds, Vol. 52
Ambient Birds, Vol. 522024 · Альбом · Nature Of Sweden
Релиз Power of Rain
Power of Rain2023 · Сингл · Soft Soundscapes
Релиз Drizzle on the Horizon
Drizzle on the Horizon2023 · Сингл · Soft Soundscapes
Релиз Drizzle on the Horizon
Drizzle on the Horizon2023 · Сингл · Soft Soundscapes
Релиз Rain Element
Rain Element2023 · Сингл · Soft Soundscapes
Релиз Rain's Embrace
Rain's Embrace2023 · Альбом · Moods & Water Sounds
Релиз Rain District
Rain District2023 · Альбом · Soft Soundscapes
Релиз Tropical Vistas
Tropical Vistas2023 · Альбом · Nature & Sounds Backgrounds
Релиз 63 Nature Soundscapes for Happy Exploration, Mental Relief and Solace
63 Nature Soundscapes for Happy Exploration, Mental Relief and Solace2023 · Альбом · Nature Sounds
Релиз Earth Day
Earth Day2022 · Альбом · Nature Sounds Nature Music
Релиз Underwater
Underwater2022 · Альбом · Soft Soundscapes

Soft Soundscapes
Артист

Soft Soundscapes

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож