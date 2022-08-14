О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MrJuan

MrJuan

Сингл  ·  2022

Nuestra Historia

#Хип-хоп
MrJuan

Артист

MrJuan

Релиз Nuestra Historia

#

Название

Альбом

1

Трек Nuestra Historia

Nuestra Historia

MrJuan

Nuestra Historia

4:10

Информация о правообладателе: RL INC
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз El Malo
El Malo2025 · Сингл · MrJuan
Релиз Si Fueras Tu, Yo
Si Fueras Tu, Yo2025 · Сингл · MrJuan
Релиз Solo Me Buscan
Solo Me Buscan2025 · Сингл · MrJuan
Релиз Contra la Pared
Contra la Pared2025 · Сингл · MrJuan
Релиз Carlos y el Chelito
Carlos y el Chelito2025 · Сингл · MrJuan
Релиз La Voz
La Voz2024 · Сингл · MrJuan
Релиз Ska De Mi Abuela
Ska De Mi Abuela2024 · Альбом · MrJuan
Релиз Comeback
Comeback2024 · Альбом · MrJuan
Релиз Galicia Conexión
Galicia Conexión2024 · Альбом · MrJuan
Релиз Surf Apocalypse, Vol.1
Surf Apocalypse, Vol.12024 · Альбом · MrJuan
Релиз Reggaeton Rocks! , Vol.3
Reggaeton Rocks! , Vol.32024 · Альбом · MrJuan
Релиз Reggaeton Rock!, Vol.2
Reggaeton Rock!, Vol.22023 · Альбом · MrJuan
Релиз Reggaeton Rock!, Vol. 1
Reggaeton Rock!, Vol. 12023 · Альбом · MrJuan
Релиз E.L.E.C.T.R.O.n.I.C
E.L.E.C.T.R.O.n.I.C2023 · Сингл · MrJuan

Похожие артисты

MrJuan
Артист

MrJuan

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож