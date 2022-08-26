О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Ghisarditean

Ghisarditean

Альбом  ·  2022

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

#Фолк
Ghisarditean

Артист

Ghisarditean

Релиз 'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

#

Название

Альбом

1

Трек alraqs

alraqs

Ghisarditean

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

2:48

2

Трек al'uma

al'uma

Ghisarditean

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

23:40

3

Трек asmuk

asmuk

Ghisarditean

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

20:05

4

Трек daeni

daeni

Ghisarditean

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

6:10

5

Трек fi alhawa'

fi alhawa'

Ghisarditean

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

7:29

6

Трек liltayaran

liltayaran

Ghisarditean

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

2:18

7

Трек mustaqbal

mustaqbal

Ghisarditean

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

13:11

8

Трек qarya

qarya

Ghisarditean

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

13:35

9

Трек turq

turq

Ghisarditean

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

17:52

10

Трек yataghayarun

yataghayarun

Ghisarditean

'Afdal Musiqaa Sharq 'Awsatiat Lilealam, Almujalad 18

14:18

Информация о правообладателе: Senestrarecords
Волна по релизу

