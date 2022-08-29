О нас

White Noise for Babies

White Noise for Babies

,

Box Fan Sounds

,

White Noise Radiance

Альбом  ·  2022

Perplex Dilemmas

#Эмбиент
White Noise for Babies

Артист

White Noise for Babies

Релиз Perplex Dilemmas

#

Название

Альбом

1

Трек Fluffy Clouds

Fluffy Clouds

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

4:43

2

Трек Moon

Moon

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

5:09

3

Трек Stars

Stars

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

4:31

4

Трек Basinet

Basinet

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

4:21

5

Трек Rock

Rock

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

4:08

6

Трек Lull

Lull

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

4:57

7

Трек Bubbles

Bubbles

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

1:01

8

Трек Box Fan

Box Fan

Box Fan Sounds

Perplex Dilemmas

1:46

9

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 1

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 1

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

1:50

10

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 2

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 2

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

1:31

11

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 3

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 3

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

2:11

12

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 4

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 4

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

2:30

13

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 5

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 5

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

1:34

14

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 6

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 6

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

3:00

15

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 7

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 7

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

2:50

16

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 8

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 8

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

1:35

17

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 9

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 9

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

2:51

18

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 10

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 10

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

2:01

19

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 11

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 11

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

1:32

20

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 12

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 12

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

1:37

21

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 13

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 13

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

2:13

22

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 14

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 14

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

2:23

23

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 15

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 15

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

1:36

24

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 16

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 16

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

2:42

25

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 17

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 17

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

2:41

26

Трек Calm Your Baby to Sleep, Pt. 18

Calm Your Baby to Sleep, Pt. 18

White Noise for Babies

Perplex Dilemmas

2:06

27

Трек Loop, Pt. 20

Loop, Pt. 20

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:08

28

Трек Plane Cabin Noise for Sleeping, Pt. 30

Plane Cabin Noise for Sleeping, Pt. 30

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

0:59

29

Трек Peaceful Vibes, Pt. 19

Peaceful Vibes, Pt. 19

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

2:01

30

Трек Determining

Determining

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:08

31

Трек Walk Through

Walk Through

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:13

32

Трек Not an Option

Not an Option

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:33

33

Трек Happy and Relaxed

Happy and Relaxed

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:05

34

Трек Smaller Things

Smaller Things

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:25

35

Трек Present

Present

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:12

36

Трек Taking the Mind Away

Taking the Mind Away

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

2:50

37

Трек Happier Than the Past

Happier Than the Past

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:36

38

Трек Accepting Opinions

Accepting Opinions

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:25

39

Трек Must Have No Fears

Must Have No Fears

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:13

40

Трек Sans Rival

Sans Rival

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

2:27

41

Трек Dedicate Your Focus

Dedicate Your Focus

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:08

42

Трек Remain Satisfied

Remain Satisfied

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:07

43

Трек Within

Within

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:35

44

Трек Centred

Centred

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

0:36

45

Трек Removing Negative

Removing Negative

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

0:42

46

Трек Completely Absorbed

Completely Absorbed

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:14

47

Трек Brain Training

Brain Training

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

0:48

48

Трек State of Being

State of Being

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

1:36

49

Трек No Stress

No Stress

White Noise Radiance

Perplex Dilemmas

0:36

Информация о правообладателе: White Noise 1 Records
