Soft Jazz

Soft Jazz

,

Chilled Jazz Masters

,

Soft Jazz Playlist

и 

ещё 1

Альбом  ·  2022

Feel Good Jazz

#Джаз
Soft Jazz

Артист

Soft Jazz

Релиз Feel Good Jazz

#

Название

Альбом

1

Трек Courtesy Jazz

Courtesy Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

1:53

2

Трек Hold My Breath

Hold My Breath

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

1:39

3

Трек Speaking of Jazz

Speaking of Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:24

4

Трек Spotty Jazz

Spotty Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

3:24

5

Трек Jazz Circles

Jazz Circles

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

1:24

6

Трек Rounded Jazz

Rounded Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:20

7

Трек Heavy Hitter

Heavy Hitter

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

3:25

8

Трек Yellow Jazz

Yellow Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

3:24

9

Трек Sombre Jazz

Sombre Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:48

10

Трек Never Square

Never Square

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

1:45

11

Трек Indifferent Jazz

Indifferent Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:07

12

Трек Sway

Sway

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:08

13

Трек Dancing Jazz

Dancing Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:13

14

Трек Jazz Movements

Jazz Movements

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:24

15

Трек Dining on Jazz

Dining on Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:20

16

Трек No Filter

No Filter

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:47

17

Трек Accomplished Jazz

Accomplished Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:36

18

Трек Personal Growth

Personal Growth

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:03

19

Трек Garden Jazz

Garden Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:08

20

Трек Sailing Jazz

Sailing Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

1:46

21

Трек Milky Jazz

Milky Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

1:38

22

Трек Mellow Yellow

Mellow Yellow

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

1:11

23

Трек Missing You

Missing You

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

1:16

24

Трек Hello Jazz

Hello Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

1:57

25

Трек Sparkling Jazz

Sparkling Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

3:01

26

Трек Feel Good Jazz

Feel Good Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

3:01

27

Трек Tune in Jazz

Tune in Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

1:57

28

Трек Knowing You

Knowing You

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

3:16

29

Трек Side by Side

Side by Side

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:45

30

Трек Experience Jazz

Experience Jazz

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

2:18

31

Трек Popular Opinion

Popular Opinion

Chilled Jazz Masters

Feel Good Jazz

3:14

Информация о правообладателе: Jazz 1 Records
Волна по релизу


