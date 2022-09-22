О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Bekim Ahmeti

Bekim Ahmeti

Сингл  ·  2022

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

#Разное
Bekim Ahmeti

Артист

Bekim Ahmeti

Релиз The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

#

Название

Альбом

1

Трек 0- Vorwort

0- Vorwort

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

4:09

2

Трек 1 - Einleitung

1 - Einleitung

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

16:03

3

Трек 2 - Das Spiel deines Lebens.

2 - Das Spiel deines Lebens.

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

28:07

4

Трек 2.1 - Das Spiel

2.1 - Das Spiel

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

15:07

5

Трек 3 - Meister der Täuschung

3 - Meister der Täuschung

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

7:19

6

Трек 3.1 - Die Illusion kreieren

3.1 - Die Illusion kreieren

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

6:13

7

Трек 3.2 - Die perfekte Täuschung

3.2 - Die perfekte Täuschung

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

19:48

8

Трек 4 - Game Over - Zeit für die wirkliche Wahrheit

4 - Game Over - Zeit für die wirkliche Wahrheit

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

11:53

9

Трек 4.1 - Das wichtigste Kapitel

4.1 - Das wichtigste Kapitel

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

13:42

10

Трек 4.2 - Die Story die du dir erzählst

4.2 - Die Story die du dir erzählst

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

18:20

11

Трек 4.5 - Die Crew an deiner Seite

4.5 - Die Crew an deiner Seite

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

32:43

12

Трек 4.6 - Umfahren ist das Gegenteil von Umfahren

4.6 - Umfahren ist das Gegenteil von Umfahren

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

18:18

13

Трек 4.7 - Mit Zweifel umgehen

4.7 - Mit Zweifel umgehen

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

12:05

14

Трек 5 - Die Spielregeln ändern

5 - Die Spielregeln ändern

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

3:48

15

Трек 5.1 - Der Fluss des Lebens

5.1 - Der Fluss des Lebens

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

4:20

16

Трек 6 - Next Level - Grenzenlos

6 - Next Level - Grenzenlos

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

4:12

17

Трек 6.1 - Turning Point

6.1 - Turning Point

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

3:14

18

Трек 6.2 - Grenzenlos spielen

6.2 - Grenzenlos spielen

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

13:36

19

Трек 6.3 - Nach deinen Regeln spielen

6.3 - Nach deinen Regeln spielen

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

4:31

20

Трек 6.4 - Dein neuer Alltag

6.4 - Dein neuer Alltag

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

10:42

21

Трек 7 - Dein Spiel des Lebens

7 - Dein Spiel des Lebens

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

7:41

22

Трек 9 - Danksagung

9 - Danksagung

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

1:47

23

Трек 8 - Empfehlungen

8 - Empfehlungen

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

4:23

24

Трек 4.3 - Lass dein Herz offen

4.3 - Lass dein Herz offen

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

18:24

25

Трек 4.4 - Die einzige Wahrheit

4.4 - Die einzige Wahrheit

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

20:52

26

Трек 5.2 - Deine Werkzeuge

5.2 - Deine Werkzeuge

Bekim Ahmeti

The Game (Wie du spielend leicht Glück, Fülle und Wohlstand erschaffst.)

52:03

Информация о правообладателе: Bekim Ahmeti
