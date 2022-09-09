О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Charu Shar

Charu Shar

,

9 noise

,

AM09

Сингл  ·  2022

Menon - Theta Drone 122Hz-129Hz (Inner Peace and Meditation)

#Эмбиент
Charu Shar

Артист

Charu Shar

Релиз Menon - Theta Drone 122Hz-129Hz (Inner Peace and Meditation)

#

Название

Альбом

1

Трек Menon - Theta Drone 122Hz-129Hz (Inner Peace and Meditation)

Menon - Theta Drone 122Hz-129Hz (Inner Peace and Meditation)

AM09

,

9 noise

,

Charu Shar

Menon - Theta Drone 122Hz-129Hz (Inner Peace and Meditation)

3:28

Информация о правообладателе: SunnySunnyHotHot
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз The Sun Is Here
The Sun Is Here2024 · Сингл · Charu Shar
Релиз Alpha Bight 8Hz
Alpha Bight 8Hz2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Theta Tranquility 6Hz
Theta Tranquility 6Hz2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Theta Ray 4Hz (Daydreaming)
Theta Ray 4Hz (Daydreaming)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Alpha Astro 13Hz (Clear Focus)
Alpha Astro 13Hz (Clear Focus)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Alpha Anaisha 8Hz (Stress Relief)
Alpha Anaisha 8Hz (Stress Relief)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Ekagra (Beta Waves Focus)
Ekagra (Beta Waves Focus)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Alpha Sea 131-140 Hz (Calmness)
Alpha Sea 131-140 Hz (Calmness)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Alpha Edessa 12Hz (Awareness)
Alpha Edessa 12Hz (Awareness)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Ithaca (Alpha & Theta Binaural Waves)
Ithaca (Alpha & Theta Binaural Waves)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Whole - Intention Delta Waves 100Hz - 103Hz
Whole - Intention Delta Waves 100Hz - 103Hz2023 · Сингл · 9 noise
Релиз Alpha Bliss 50Hz - 59Hz (Deep Meditation)
Alpha Bliss 50Hz - 59Hz (Deep Meditation)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Dora - Alpha 50Hz - 58Hz (Peace and Relaxation)
Dora - Alpha 50Hz - 58Hz (Peace and Relaxation)2023 · Сингл · Charu Shar
Релиз Theta Paradise 95Hz - 99Hz
Theta Paradise 95Hz - 99Hz2022 · Сингл · Charu Shar

Похожие артисты

Charu Shar
Артист

Charu Shar

АсылъЯр
Артист

АсылъЯр

Зелимхан Барханоев
Артист

Зелимхан Барханоев

Илнар Сайфиев
Артист

Илнар Сайфиев

Ксю Ксю Ларионова
Артист

Ксю Ксю Ларионова

Асадуллин Рустам
Артист

Асадуллин Рустам

KLEO
Артист

KLEO

Венера Танеева
Артист

Венера Танеева

Zilya
Артист

Zilya

Zoelle
Артист

Zoelle

Олеся Казаченко
Артист

Олеся Казаченко

Гузэлия
Артист

Гузэлия

Айгуль Гайнетдинова
Артист

Айгуль Гайнетдинова