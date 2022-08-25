О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Emanuele Andreani

Emanuele Andreani

Сингл  ·  2022

Il Matto

#Поп
Emanuele Andreani

Артист

Emanuele Andreani

Релиз Il Matto

#

Название

Альбом

1

Трек Il Matto

Il Matto

Emanuele Andreani

Il Matto

4:07

Информация о правообладателе: Emanuele Andreani
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Perchè D era così
Perchè D era così2025 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Il tempo che non c'è
Il tempo che non c'è2025 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Il cielo piange pioggia
Il cielo piange pioggia2024 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Non ci voglio pensare
Non ci voglio pensare2024 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Ci vuole coraggio
Ci vuole coraggio2024 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Signora della notte
Signora della notte2023 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз La dolce attesa
La dolce attesa2023 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Le mezze verità
Le mezze verità2023 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Strega o fata
Strega o fata2023 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Specchio
Specchio2023 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Il segreto di cenere
Il segreto di cenere2023 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Domani
Domani2023 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Il nemico
Il nemico2023 · Сингл · Emanuele Andreani
Релиз Imperturbabile
Imperturbabile2022 · Сингл · Emanuele Andreani

Похожие артисты

Emanuele Andreani
Артист

Emanuele Andreani

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож