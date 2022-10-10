О нас

Florian Schwartz

Florian Schwartz

,

Charlotte Cordes

Сингл  ·  2022

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

#Разное
Florian Schwartz

Артист

Florian Schwartz

Релиз Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

#

Название

Альбом

1

Трек Kapitel 1

Kapitel 1

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

4:48

2

Трек Kapitel 2

Kapitel 2

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

10:49

3

Трек Kapitel 3

Kapitel 3

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

8:10

4

Трек Kapitel 4

Kapitel 4

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

12:29

5

Трек Kapitel 5

Kapitel 5

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

8:49

6

Трек Kapitel 6

Kapitel 6

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

9:22

7

Трек Kapitel 7

Kapitel 7

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

8:14

8

Трек Kapitel 8

Kapitel 8

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

5:26

9

Трек Kapitel 9

Kapitel 9

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

16:48

10

Трек Kapitel 10

Kapitel 10

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

5:06

11

Трек Kapitel 11

Kapitel 11

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

28:23

12

Трек Kapitel 12

Kapitel 12

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

35:15

13

Трек Kapitel 13

Kapitel 13

Charlotte Cordes

,

Florian Schwartz

Wir spielen mit eurem Leben (Provokative Szenenarbeit in Coaching und Therapie)

42:49

Информация о правообладателе: Knoll Und Patze Verlag
