Juvy

Juvy

Альбом  ·  2022

Bro, You Need to Think Before You Speak

Контент 18+

#Хип-хоп
Juvy

Артист

Juvy

Релиз Bro, You Need to Think Before You Speak

#

Название

Альбом

1

Трек Afterlife

Afterlife

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

3:36

2

Трек Dysfunction

Dysfunction

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

2:10

3

Трек Grief, Pt.2

Grief, Pt.2

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

1:32

4

Трек Past Ghosts

Past Ghosts

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

3:18

5

Трек Dilated

Dilated

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

2:16

6

Трек Karma Su Tra

Karma Su Tra

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

1:55

7

Трек G R I E F (Interlude)

G R I E F (Interlude)

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

1:53

8

Трек Call 666

Call 666

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

2:02

9

Трек The Devil’s Uncircumcised

The Devil’s Uncircumcised

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

3:51

10

Трек Penis

Penis

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

2:21

11

Трек Grief, Pt. 3

Grief, Pt. 3

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

1:56

12

Трек Faces

Faces

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

2:47

13

Трек Kadafi III

Kadafi III

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

2:52

14

Трек Punch

Punch

Juvy

Bro, You Need to Think Before You Speak

2:43

Информация о правообладателе: Juvy
