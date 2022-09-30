О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Tenedle

Tenedle

Сингл  ·  2022

The Gift

#Нью-вейв
Tenedle

Артист

Tenedle

Релиз The Gift

#

Название

Альбом

1

Трек The Gift

The Gift

Tenedle

The Gift

4:57

2

Трек The Gift (Lullaby)

The Gift (Lullaby)

Tenedle

The Gift

4:40

3

Трек Isis (Octopus One)

Isis (Octopus One)

Tenedle

The Gift

5:07

Информация о правообладателе: Sussurround
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Grancassa (Remastered 2024)
Grancassa (Remastered 2024)2024 · Альбом · Tenedle
Релиз The Gift
The Gift2022 · Сингл · Tenedle
Релиз Shakespeare
Shakespeare2022 · Сингл · Tenedle
Релиз Demetra
Demetra2022 · Альбом · Tenedle
Релиз Dark Traumsender
Dark Traumsender2021 · Альбом · Tenedle
Релиз Glossophobia
Glossophobia2020 · Альбом · Tenedle
Релиз The Beast of Tenedle
The Beast of Tenedle2019 · Альбом · Tenedle
Релиз Traumsender
Traumsender2018 · Альбом · Tenedle
Релиз Odd to Love
Odd to Love2015 · Альбом · Tenedle
Релиз Vulcano ("Redstone" Original Master - 2014)
Vulcano ("Redstone" Original Master - 2014)2014 · Альбом · Tenedle
Релиз Alter
Alter2007 · Альбом · Tenedle

Похожие артисты

Tenedle
Артист

Tenedle

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож