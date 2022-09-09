О нас

Информация о правообладателе: Atomes Records
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Urban Dance
Urban Dance2023 · Альбом · Injurious Robots
Релиз Solitude Temple
Solitude Temple2023 · Альбом · Injurious Robots
Релиз Conscience of Soul
Conscience of Soul2022 · Альбом · Injurious Robots
Релиз Analogue Deconstruction
Analogue Deconstruction2022 · Альбом · Injurious Robots
Релиз Chaos Voices
Chaos Voices2022 · Альбом · Injurious Robots
Релиз Walk to Haunting Voices
Walk to Haunting Voices2020 · Сингл · Injurious Robots
Релиз Closed House
Closed House2019 · Альбом · Injurious Robots

Похожие артисты

Injurious Robots
Артист

Injurious Robots

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож