О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nokto

Nokto

Сингл  ·  2022

Addicted

#Электроника
Nokto

Артист

Nokto

Релиз Addicted

#

Название

Альбом

1

Трек Addicted

Addicted

Nokto

Addicted

3:21

Информация о правообладателе: Deep Winder Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Re:Winder 2023 (By Deep Winder)
Re:Winder 2023 (By Deep Winder)2023 · Альбом · SHZA MN
Релиз Don't Ask Me Why
Don't Ask Me Why2023 · Сингл · Nokto
Релиз Addicted
Addicted2022 · Сингл · Nokto
Релиз Eyes Are Open
Eyes Are Open2022 · Альбом · Jemz
Релиз Midnight Hour
Midnight Hour2022 · Сингл · Nokto
Релиз I Feel Like (Radio Edit)
I Feel Like (Radio Edit)2021 · Сингл · Nokto
Релиз In My Head
In My Head2021 · Сингл · Nokto
Релиз Running
Running2021 · Сингл · Nokto
Релиз Crazy Dream
Crazy Dream2020 · Сингл · Nokto
Релиз Flying
Flying2020 · Сингл · Nokto

Похожие артисты

Nokto
Артист

Nokto

Sara Phillips
Артист

Sara Phillips

POLKA
Артист

POLKA

Max Awers
Артист

Max Awers

Alex Vargas
Артист

Alex Vargas

Le Moon
Артист

Le Moon

GSPR
Артист

GSPR

Imad
Артист

Imad

Ivan Blyashenko
Артист

Ivan Blyashenko

Alexxi
Артист

Alexxi

Julian Gray
Артист

Julian Gray

SICKRATE
Артист

SICKRATE

E.V Palmer
Артист

E.V Palmer