Milder Oré

Milder Oré

Альбом  ·  2012

Gran Concierto Perú (Live)

Milder Oré

Артист

Milder Oré

Релиз Gran Concierto Perú (Live)

#

Название

Альбом

1

Трек Terco Corazón (Live)

Terco Corazón (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

6:54

2

Трек Sin Pensar Me Enamoré (Live)

Sin Pensar Me Enamoré (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

7:03

3

Трек Ya Te Olvidé (Live)

Ya Te Olvidé (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

7:06

4

Трек Sin Ti / Mi Vida No Vale Nada (Live)

Sin Ti / Mi Vida No Vale Nada (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

7:43

5

Трек Cerveza Más Cerveza / Cervecita (Live)

Cerveza Más Cerveza / Cervecita (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

10:04

6

Трек Kuyayky Niña / Rosita (Live)

Kuyayky Niña / Rosita (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

6:52

7

Трек Nunca Dejarás de Amarme (Live)

Nunca Dejarás de Amarme (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

6:40

8

Трек Tu Mala Cara / Limoncito Verde - Santiagos (Live)

Tu Mala Cara / Limoncito Verde - Santiagos (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

9:03

9

Трек Solamente un Amor (Live)

Solamente un Amor (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

5:56

10

Трек Suspiros de Amor (Live)

Suspiros de Amor (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

5:01

11

Трек Mi Linda Flor (Live)

Mi Linda Flor (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

4:36

12

Трек Tu Amor No Vale Nada (Live)

Tu Amor No Vale Nada (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

5:56

13

Трек Cariñito / Costeñita - Cumbia (Live)

Cariñito / Costeñita - Cumbia (Live)

Milder Oré

Gran Concierto Perú (Live)

5:52

Информация о правообладателе: Embajada Latinoamericana
