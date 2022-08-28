О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Claudio Colombo

Claudio Colombo

Сингл  ·  2022

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

#Классическая
Claudio Colombo

Артист

Claudio Colombo

Релиз Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

#

Название

Альбом

1

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata VII in B-Flat Major: Allegro

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata VII in B-Flat Major: Allegro

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

7:44

2

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata VII in B-Flat Major: Presto

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata VII in B-Flat Major: Presto

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

1:58

3

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata VIII in E Minor: Allegro

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata VIII in E Minor: Allegro

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

7:26

4

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata VIII in E Minor: Presto

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata VIII in E Minor: Presto

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

2:01

5

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata IX in A Minor: Allegro

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata IX in A Minor: Allegro

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

8:22

6

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata IX in A Minor: Andante

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata IX in A Minor: Andante

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

3:48

7

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata X in D Major: Vivace

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata X in D Major: Vivace

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

7:19

8

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata X in D Major: Presto

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata X in D Major: Presto

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

1:50

9

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata XI in F Major: Moderato

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata XI in F Major: Moderato

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

9:53

10

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata XI in F Major: Andante

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata XI in F Major: Andante

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

4:10

11

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata XII in C Major: Allegro

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata XII in C Major: Allegro

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

9:07

12

Трек Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata XII in C Major: Giga. Presto

Sonate di Gravicembalo, RISM A/I: P 893: Sonata XII in C Major: Giga. Presto

Claudio Colombo

Paradisi: Sonate di gravicembalo 7 - 12

2:56

Информация о правообладателе: iMD-Claudio Colombo
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз La danza lenta dei numeri primi
La danza lenta dei numeri primi2025 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Ti vedevo albeggiare
Ti vedevo albeggiare2024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Mysliveček: Keyboard Sonatas I-III
Mysliveček: Keyboard Sonatas I-III2024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Semyon Barmotin: 20 Preludes, Op. 12
Semyon Barmotin: 20 Preludes, Op. 122024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Madetoja: 6 Pianokappaletta, Op. 12 - Berceuse 'Mielck'
Madetoja: 6 Pianokappaletta, Op. 12 - Berceuse 'Mielck'2024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Amy Beach: 4 Sketches, Op. 15 - Children's Carnival, Op. 25 - Cradle Song of the Lonely Mother, Op. 108
Amy Beach: 4 Sketches, Op. 15 - Children's Carnival, Op. 25 - Cradle Song of the Lonely Mother, Op. 1082024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Joachim Raff: Suites for Piano No. 1, Op. 69 & No. 2, Op. 71
Joachim Raff: Suites for Piano No. 1, Op. 69 & No. 2, Op. 712024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Carl Czerny: Nouveau Gradus ad Parnassum, Op. 822, Vol. 1
Carl Czerny: Nouveau Gradus ad Parnassum, Op. 822, Vol. 12024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Anton Reicha: Etudes for Piano, Op. 30 - Part 1
Anton Reicha: Etudes for Piano, Op. 30 - Part 12024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Zipoli: Sonate d'Intavolatura per Organo e Cimbalo, Op. 1, Nos. 17, 18 & 22
Zipoli: Sonate d'Intavolatura per Organo e Cimbalo, Op. 1, Nos. 17, 18 & 222024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Fanny Mendelssohn: Lieder for Piano
Fanny Mendelssohn: Lieder for Piano2024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Johann Caspar Ferdinand Fischer: Les pièces de clavessin, Op. 2. Suites Nos. 1 - 3
Johann Caspar Ferdinand Fischer: Les pièces de clavessin, Op. 2. Suites Nos. 1 - 32024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Johann Mattheson: Keyboard Suites Nos. 1-3
Johann Mattheson: Keyboard Suites Nos. 1-32024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Charles Villiers Stanford: 24 Preludes, Op. 163
Charles Villiers Stanford: 24 Preludes, Op. 1632024 · Сингл · Claudio Colombo

Похожие артисты

Claudio Colombo
Артист

Claudio Colombo

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож