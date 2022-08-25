О нас

Coded Channel

Coded Channel

Альбом  ·  2022

Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

Coded Channel

Артист

Coded Channel

Релиз Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

#

Название

Альбом

1

Трек Cardcaptors (Opening Theme)

Cardcaptors (Opening Theme)

Coded Channel

Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

0:49

2

Трек Itooshii Hito No Tame Ni (For My Beloved) ['Fushigi Yuugi' Opening Theme]

Itooshii Hito No Tame Ni (For My Beloved) ['Fushigi Yuugi' Opening Theme]

Coded Channel

Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

1:18

3

Трек Rondo-Revolution ('Revolutionary Girl Utena' Opening Theme)

Rondo-Revolution ('Revolutionary Girl Utena' Opening Theme)

Coded Channel

Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

1:31

4

Трек Driver's High ('Great Teacher Onizuka' Opening Theme)

Driver's High ('Great Teacher Onizuka' Opening Theme)

Coded Channel

Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

1:34

5

Трек Illusion ('El Hazard - The Wanderers' Opening Theme)

Illusion ('El Hazard - The Wanderers' Opening Theme)

Coded Channel

Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

1:37

6

Трек Yuzurenai Negai (Unyielding Wish) ['Magic Knight Rayearth' Opening Theme]

Yuzurenai Negai (Unyielding Wish) ['Magic Knight Rayearth' Opening Theme]

Coded Channel

Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

1:32

7

Трек Wild Vision ('Virtua Fighter' Opening Theme)

Wild Vision ('Virtua Fighter' Opening Theme)

Coded Channel

Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

1:38

8

Трек Connect ('Puella Magi Madoka Magica' Opening Theme)

Connect ('Puella Magi Madoka Magica' Opening Theme)

Coded Channel

Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

1:30

9

Трек Smile Bomb ('Yu Yu Hakusho' Opening Theme)

Smile Bomb ('Yu Yu Hakusho' Opening Theme)

Coded Channel

Remember the Themes - Manga, Anime and Other Cartoon Themes Reloaded, Vol. 5

1:22

Информация о правообладателе: Brake Pedal Music
