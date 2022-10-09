О нас

Jesús Ángel

Jesús Ángel

Альбом  ·  2022

While My Guitar Plays the Beatles

#Поп-рок
Jesús Ángel

Артист

Jesús Ángel

Релиз While My Guitar Plays the Beatles

#

Название

Альбом

1

Трек In My Life

In My Life

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

2:26

2

Трек Blackbird

Blackbird

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

2:31

3

Трек Eleanor Rigby

Eleanor Rigby

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

2:06

4

Трек Day Tripper

Day Tripper

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

2:50

5

Трек And I Love Her

And I Love Her

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

2:32

6

Трек Get Back

Get Back

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

2:40

7

Трек She's Leaving Home

She's Leaving Home

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

3:34

8

Трек Drive My Car

Drive My Car

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

2:28

9

Трек Norwegian Wood

Norwegian Wood

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

1:48

10

Трек Girl

Girl

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

2:41

11

Трек Yesterday

Yesterday

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

2:10

12

Трек Because

Because

Jesús Ángel

While My Guitar Plays the Beatles

2:48

Информация о правообладателе: Kuldrah
