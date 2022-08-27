О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Leonardo Carrieri

Leonardo Carrieri

Сингл  ·  2022

Giovanni Morandi - Opere per organo

#Классическая
Leonardo Carrieri

Артист

Leonardo Carrieri

Релиз Giovanni Morandi - Opere per organo

#

Название

Альбом

1

Трек Sonata in Do maggiore, Op. 20: No.1

Sonata in Do maggiore, Op. 20: No.1

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

7:51

2

Трек Elevazione in La maggiore, Op. 20: No. 2

Elevazione in La maggiore, Op. 20: No. 2

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

6:56

3

Трек Sonata in Re maggiore, Op. 20: No. 3

Sonata in Re maggiore, Op. 20: No. 3

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

5:50

4

Трек Sonata in Re maggiore, Op. 21: No. 1

Sonata in Re maggiore, Op. 21: No. 1

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

8:34

5

Трек Elevazione in La maggiore, Op. 21: No. 2

Elevazione in La maggiore, Op. 21: No. 2

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

6:23

6

Трек Postcommunio in mi minore, Op. 21: No. 3

Postcommunio in mi minore, Op. 21: No. 3

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

5:20

7

Трек Adagio coll'imitazione di Voce Umana

Adagio coll'imitazione di Voce Umana

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

4:33

8

Трек Offertorio in Re maggiore - XI raccolta: No. 1

Offertorio in Re maggiore - XI raccolta: No. 1

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

7:27

9

Трек Elevazione in Sol maggiore - XI raccolta: No. 2

Elevazione in Sol maggiore - XI raccolta: No. 2

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

6:55

10

Трек Postcommunio in Mib maggiore - XI raccolta: No. 3

Postcommunio in Mib maggiore - XI raccolta: No. 3

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

5:08

11

Трек Postcommunio in mi minore - VIII raccolta: No. 1

Postcommunio in mi minore - VIII raccolta: No. 1

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

8:41

12

Трек Elevazione in Do maggiore - VIII raccolta: No. 2

Elevazione in Do maggiore - VIII raccolta: No. 2

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

9:48

13

Трек Postcommunio in la minore - VIII raccolta: No. 3

Postcommunio in la minore - VIII raccolta: No. 3

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

4:32

14

Трек Introduzione, tema con variazioni e finale

Introduzione, tema con variazioni e finale

Leonardo Carrieri

Giovanni Morandi - Opere per organo

7:50

Информация о правообладателе: PIG recording studio
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Giovanni Morandi - Opere per organo
Giovanni Morandi - Opere per organo2022 · Сингл · Leonardo Carrieri
Релиз La voce del Barocco - L'organo Bonatti 1708 di Civezzano
La voce del Barocco - L'organo Bonatti 1708 di Civezzano2020 · Сингл · Leonardo Carrieri
Релиз Dietrich Buxtehude - Opere per organo (Organo Formentelli 1967 della Chiesa di S. Maria Assunta, Merano)
Dietrich Buxtehude - Opere per organo (Organo Formentelli 1967 della Chiesa di S. Maria Assunta, Merano)2020 · Сингл · Leonardo Carrieri
Релиз Domenico Scarlatti: Sonate
Domenico Scarlatti: Sonate2020 · Сингл · Leonardo Carrieri
Релиз L'orgue français du roi soleil à la république
L'orgue français du roi soleil à la république2020 · Сингл · Leonardo Carrieri
Релиз Giovanni Morandi: Opere per organo a quattro mani
Giovanni Morandi: Opere per organo a quattro mani2013 · Сингл · Leonardo Carrieri

Похожие артисты

Leonardo Carrieri
Артист

Leonardo Carrieri

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож