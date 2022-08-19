О нас

Sung-Soo Cho

Sung-Soo Cho

Сингл  ·  2022

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

#Классическая
Sung-Soo Cho

Артист

Sung-Soo Cho

Релиз Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

#

Название

Альбом

1

Трек 3 Morceaux, Op. 2: I. Étude in C-Sharp Minor

3 Morceaux, Op. 2: I. Étude in C-Sharp Minor

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

3:06

2

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 1 in C sharp major - Allegro

Twelve Études, Op. 8: No. 1 in C sharp major - Allegro

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

1:43

3

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 2 in F-Sharp Minor - A capriccio, con Forza

Twelve Études, Op. 8: No. 2 in F-Sharp Minor - A capriccio, con Forza

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

1:57

4

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 3 in B Minor - Tempestoso

Twelve Études, Op. 8: No. 3 in B Minor - Tempestoso

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

2:02

5

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 4 in B Major - Piacevole

Twelve Études, Op. 8: No. 4 in B Major - Piacevole

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

2:01

6

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 5 in E Major - Brioso

Twelve Études, Op. 8: No. 5 in E Major - Brioso

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

2:47

7

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 6 in A Major - Con Grazia

Twelve Études, Op. 8: No. 6 in A Major - Con Grazia

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

2:00

8

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 7 in B-Flat Minor - Presto tenebroso, Agitato

Twelve Études, Op. 8: No. 7 in B-Flat Minor - Presto tenebroso, Agitato

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

1:57

9

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 8 in A-Flat Major - Lento (Tempo Rubato)

Twelve Études, Op. 8: No. 8 in A-Flat Major - Lento (Tempo Rubato)

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

3:44

10

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 9 in G-Sharp Minor - Alla Ballata

Twelve Études, Op. 8: No. 9 in G-Sharp Minor - Alla Ballata

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

4:21

11

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 10 in D-Flat Major - Allegro

Twelve Études, Op. 8: No. 10 in D-Flat Major - Allegro

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

1:59

12

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 11 in B-Flat Minor - Andante Cantabile

Twelve Études, Op. 8: No. 11 in B-Flat Minor - Andante Cantabile

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

3:52

13

Трек Twelve Études, Op. 8: No. 12 in D-Sharp Minor - Patetico

Twelve Études, Op. 8: No. 12 in D-Sharp Minor - Patetico

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

2:30

14

Трек Eight Études, Op. 42: No. 1 in D-Flat Major - Presto

Eight Études, Op. 42: No. 1 in D-Flat Major - Presto

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

1:58

15

Трек Eight Études, Op. 42: No. 2 in F-Sharp Minor

Eight Études, Op. 42: No. 2 in F-Sharp Minor

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

1:01

16

Трек Eight Études, Op. 42: No. 3 in F-Sharp Major - Prestissimo

Eight Études, Op. 42: No. 3 in F-Sharp Major - Prestissimo

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

0:59

17

Трек Eight Études, Op. 42: No. 4 in F-Sharp Major - Andante

Eight Études, Op. 42: No. 4 in F-Sharp Major - Andante

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

2:24

18

Трек Eight Études, Op. 42: No. 5 in C-Sharp Minor - Affanato

Eight Études, Op. 42: No. 5 in C-Sharp Minor - Affanato

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

3:08

19

Трек Eight Études, Op. 42: No. 6 in D-Flat Major - Esaltato

Eight Études, Op. 42: No. 6 in D-Flat Major - Esaltato

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

2:00

20

Трек Eight Études, Op. 42: No. 7 in F Minor - Agitato

Eight Études, Op. 42: No. 7 in F Minor - Agitato

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

0:58

21

Трек Eight Études, Op. 42: No. 8 in E-Flat Major - Allegro

Eight Études, Op. 42: No. 8 in E-Flat Major - Allegro

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

2:40

22

Трек 3 Morceaux, Op. 49: Étude in E-Flat Major, Op. 49 No. 1

3 Morceaux, Op. 49: Étude in E-Flat Major, Op. 49 No. 1

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

0:43

23

Трек 4 Morceaux, Op. 56: Étude, Op. 56 No. 4

4 Morceaux, Op. 56: Étude, Op. 56 No. 4

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

0:33

24

Трек Three Études, Op. 65: No. 1 - Allegro Fantastico

Three Études, Op. 65: No. 1 - Allegro Fantastico

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

3:33

25

Трек Three Études, Op. 65: No. 2 - Allegretto

Three Études, Op. 65: No. 2 - Allegretto

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

1:31

26

Трек Three Études, Op. 65: No. 3 - Molto Vivace

Three Études, Op. 65: No. 3 - Molto Vivace

Sung-Soo Cho

Alexander Scriabin - The Complete Études for Piano

1:52

Информация о правообладателе: Orpheus Classical
