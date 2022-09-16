О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ya

Ya

/

nel

Сингл  ·  2022

Demo

#Альтернативный рок
Ya

Артист

Ya

Релиз Demo

#

Название

Альбом

1

Трек Toxies

Toxies

Ya

,

nel

Demo

1:50

2

Трек Ya Nel

Ya Nel

Ya

,

nel

Demo

1:53

3

Трек Worship Friendship

Worship Friendship

Ya

,

nel

Demo

2:19

4

Трек Rich Kids

Rich Kids

Ya

,

nel

Demo

2:22

5

Трек J.O.C.K.

J.O.C.K.

Ya

,

nel

Demo

0:52

Информация о правообладателе: JulieWoolieRecords
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Такси
Такси2025 · Сингл · LEROSH
Релиз Болен
Болен2025 · Сингл · Ya
Релиз 9
92024 · Альбом · Ya
Релиз Half Baked
Half Baked2023 · Сингл · Gringo
Релиз Просто забыть (prod. by nintendoboii1)
Просто забыть (prod. by nintendoboii1)2023 · Сингл · Ya
Релиз FLIPMODE
FLIPMODE2022 · Сингл · Gringo
Релиз Demo
Demo2022 · Сингл · Ya
Релиз Ysl
Ysl2022 · Сингл · Plusmacher
Релиз JOHN LENNON (feat. REED DOLLAZ)
JOHN LENNON (feat. REED DOLLAZ)2022 · Сингл · Gringo
Релиз $alt
$alt2022 · Сингл · Ya
Релиз Menace
Menace2022 · Сингл · Gringo
Релиз Laga Luga 2
Laga Luga 22022 · Сингл · HK
Релиз Судьба
Судьба2022 · Сингл · zvkk22
Релиз The Cold Room - S1-E19
The Cold Room - S1-E192021 · Альбом · TzGwala

Похожие альбомы

Релиз Drive Fast, Rock Hard
Drive Fast, Rock Hard2010 · Альбом · Various Artists
Релиз Killing Machine
Killing Machine2001 · Альбом · Judas Priest
Релиз No Jive
No Jive1991 · Альбом · Nazareth
Релиз Rising
Rising2011 · Альбом · Rainbow
Релиз The Faith No More Collection
The Faith No More Collection2000 · Сингл · Faith No More
Релиз Another Shot of Old Skool of Rock
Another Shot of Old Skool of Rock2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Hits (Special Edition)
Hits (Special Edition)2022 · Альбом · Sweet
Релиз Rockline, Vol. 7
Rockline, Vol. 72006 · Альбом · Various Artists
Релиз Metal School 101
Metal School 1012007 · Альбом · Various Artists
Релиз Original Album Series
Original Album Series1997 · Сингл · Faith No More
Релиз Ritual De Lo Habitual
Ritual De Lo Habitual1990 · Альбом · Jane's Addiction
Релиз Прощай, молодость
Прощай, молодость2021 · Альбом · ПУТТИ
Релиз Darts of Pleasure
Darts of Pleasure2003 · Сингл · Franz Ferdinand
Релиз Up Around The Bend: The Definitive Collection
Up Around The Bend: The Definitive Collection2011 · Альбом · Hanoi Rocks

Похожие артисты

Ya
Артист

Ya

Horus
Артист

Horus

Jubilee
Артист

Jubilee

Porchy
Артист

Porchy

Луперкаль
Артист

Луперкаль

Norimyxxxo
Артист

Norimyxxxo

LeTai
Артист

LeTai

мц похоронил
Артист

мц похоронил

Аманит
Артист

Аманит

halloween
Артист

halloween

IDAN
Артист

IDAN

R1Fmabes
Артист

R1Fmabes

Rickey F
Артист

Rickey F