Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei
1
3:15
2
2:51
3
The Well - Tempered Clavier, Book I: Prelude No. 1 in C Major, BWV 846: Prelude
2:00
4
Suite for Solo Cello No. 1 in G Major, BWV 1007: Prelude (Arr. For Piano Solo)
2:40
5
"Air on the G String", Orchestral Suite in D Major, No. 3, BWV 1068: II. Air (Arr. For Piano Solo)
4:47
6
3:53
7
3:37
8
La Campanella, 6 Etudes d' exècution trascendante d' Après Paganini, S. 140: III. Allegretto
4:27
9
1:55
10
2:32
11
2:28
12
2:35
13
2:51
14
2:44
