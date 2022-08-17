О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Francesco Ennio Rinaldi

Francesco Ennio Rinaldi

Сингл  ·  2022

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

#Классическая
Francesco Ennio Rinaldi

Артист

Francesco Ennio Rinaldi

Релиз Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

#

Название

Альбом

1

Трек Canon and Gigue in D Major, P. 37: I. Canon (Arr. For Piano Solo)

Canon and Gigue in D Major, P. 37: I. Canon (Arr. For Piano Solo)

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

3:15

2

Трек Für Elise, Bagatelle No. 25 in A Minor WoO 59: Poco Moto

Für Elise, Bagatelle No. 25 in A Minor WoO 59: Poco Moto

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

2:51

3

Трек The Well - Tempered Clavier, Book I: Prelude No. 1 in C Major, BWV 846: Prelude

The Well - Tempered Clavier, Book I: Prelude No. 1 in C Major, BWV 846: Prelude

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

2:00

4

Трек Suite for Solo Cello No. 1 in G Major, BWV 1007: Prelude (Arr. For Piano Solo)

Suite for Solo Cello No. 1 in G Major, BWV 1007: Prelude (Arr. For Piano Solo)

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

2:40

5

Трек "Air on the G String", Orchestral Suite in D Major, No. 3, BWV 1068: II. Air (Arr. For Piano Solo)

"Air on the G String", Orchestral Suite in D Major, No. 3, BWV 1068: II. Air (Arr. For Piano Solo)

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

4:47

6

Трек Waltz No. 7 in C-Sharp Minor, Op. 64: No. 2: Tempo Giusto

Waltz No. 7 in C-Sharp Minor, Op. 64: No. 2: Tempo Giusto

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

3:53

7

Трек Waltz No. 10 in B Minor, Op. 69: No. 2: Moderato

Waltz No. 10 in B Minor, Op. 69: No. 2: Moderato

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

3:37

8

Трек La Campanella, 6 Etudes d' exècution trascendante d' Après Paganini, S. 140: III. Allegretto

La Campanella, 6 Etudes d' exècution trascendante d' Après Paganini, S. 140: III. Allegretto

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

4:27

9

Трек Adventure, For Piano Solo, in E Minor, Op. 1: No. 2: Allegro

Adventure, For Piano Solo, in E Minor, Op. 1: No. 2: Allegro

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

1:55

10

Трек Waltz in D Major, Op. 1: No. 1: Moderato

Waltz in D Major, Op. 1: No. 1: Moderato

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

2:32

11

Трек Waltz in F Minor, Op. 51: 6. Tempo di Valse

Waltz in F Minor, Op. 51: 6. Tempo di Valse

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

2:28

12

Трек Kinderszenen, Op. 17: No. 7: Träumerei

Kinderszenen, Op. 17: No. 7: Träumerei

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

2:35

13

Трек Waldszenen, Op. 82: No. 7: Der Vogels als Prophet Sentimental

Waldszenen, Op. 82: No. 7: Der Vogels als Prophet Sentimental

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

2:51

14

Трек Gymnopèdie No. 1: I. Lent Et Douleureux

Gymnopèdie No. 1: I. Lent Et Douleureux

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

2:44

15

Трек Gnossienne No. 1: I. Lent

Gnossienne No. 1: I. Lent

Francesco Ennio Rinaldi

Classical Piano Works Vol. 1: Pachelbel: Canon in D Major / Beethoven: Für Elise / Chopin: Waltzes / Bach: Prelude in C Major, Air & Cello Suite / Liszt: La Campanella / Rinaldi: Works / Tchaikovsky Sentimental Waltz / Schumann: Träumerei

3:05

Информация о правообладателе: iMD-Francesco Ennio Rinaldi
