Piano Dreamsound

Piano Dreamsound

Альбом  ·  2022

Piano by Candlelight: The 90s

#Поп
Piano Dreamsound

Артист

Piano Dreamsound

Релиз Piano by Candlelight: The 90s

#

Название

Альбом

1

Трек I'll Make Love to You

I'll Make Love to You

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

3:31

2

Трек You're Still the One

You're Still the One

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

3:37

3

Трек I Will Always Love You

I Will Always Love You

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:26

4

Трек Angels

Angels

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:17

5

Трек Vision of Love

Vision of Love

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

3:36

6

Трек Kiss from a Rose

Kiss from a Rose

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

3:33

7

Трек Close to You

Close to You

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:03

8

Трек Because of Love

Because of Love

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:37

9

Трек You Are Not Alone

You Are Not Alone

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

5:35

10

Трек How Can We Be Lovers

How Can We Be Lovers

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

3:24

11

Трек As Long as You Love Me

As Long as You Love Me

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

3:39

12

Трек Here We Are

Here We Are

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:25

13

Трек Immortality

Immortality

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:10

14

Трек Colors of the Wind

Colors of the Wind

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:13

15

Трек Tell Him

Tell Him

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:46

16

Трек It's Your Love

It's Your Love

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

3:43

17

Трек Thought I'd Died and Gone to Heaven

Thought I'd Died and Gone to Heaven

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

5:03

18

Трек Where Does My Heart Beat Now

Where Does My Heart Beat Now

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:34

19

Трек Downtown Train

Downtown Train

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:13

20

Трек Falling into You

Falling into You

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:14

21

Трек Don't Wanna Lose You

Don't Wanna Lose You

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:31

22

Трек Show Me Love

Show Me Love

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

3:50

23

Трек Baby Can I Hold You

Baby Can I Hold You

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

3:11

24

Трек My Love Is Your Love

My Love Is Your Love

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:27

25

Трек It Must Have Been Love

It Must Have Been Love

Piano Dreamsound

Piano by Candlelight: The 90s

4:29

Информация о правообладателе: Top40Weekly
