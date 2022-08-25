О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Saxophone Dreamsound

Saxophone Dreamsound

Альбом  ·  2022

Romantic Sax: The 90s

#Поп

24 лайка

Saxophone Dreamsound

Артист

Saxophone Dreamsound

Релиз Romantic Sax: The 90s

#

Название

Альбом

1

Трек Un-Break My Heart

Un-Break My Heart

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:19

2

Трек (Everything I Do) I Do It for You

(Everything I Do) I Do It for You

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:07

3

Трек One Sweet Day

One Sweet Day

Graham Blvd

Romantic Sax: The 90s

4:39

4

Трек Truly Madly Deeply

Truly Madly Deeply

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:21

5

Трек End of the Road

End of the Road

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

5:49

6

Трек I Will Always Love You

I Will Always Love You

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:27

7

Трек A Whole New World (Aladdin's Theme)

A Whole New World (Aladdin's Theme)

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

3:27

8

Трек That's the Way Love Goes

That's the Way Love Goes

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:23

9

Трек Always

Always

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

5:12

10

Трек I Love You Always Forever

I Love You Always Forever

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

3:41

11

Трек Take a Bow

Take a Bow

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:42

12

Трек It Must Have Been Love

It Must Have Been Love

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:30

13

Трек All for Love

All for Love

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:29

14

Трек The Power of Love

The Power of Love

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:38

15

Трек Love Is All Around

Love Is All Around

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

3:34

16

Трек Dreamlover

Dreamlover

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:00

17

Трек Can You Feel the Love Tonight

Can You Feel the Love Tonight

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

3:53

18

Трек When I Fall in Love

When I Fall in Love

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:39

19

Трек From a Distance

From a Distance

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:30

20

Трек I Don't Want To

I Don't Want To

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:07

21

Трек I'll Be There

I'll Be There

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:06

22

Трек Lean on Me

Lean on Me

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:40

23

Трек Show Me Heaven

Show Me Heaven

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

4:00

24

Трек To Love Somebody

To Love Somebody

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

3:53

25

Трек Everlasting Love

Everlasting Love

Saxophone Dreamsound

Romantic Sax: The 90s

3:47

Информация о правообладателе: Top40Weekly
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Take Me with You
Take Me with You2023 · Сингл · Coffee House Instrumental Jazz Playlist
Релиз Rainbow
Rainbow2023 · Сингл · Maria Augusta
Релиз Love Lies
Love Lies2023 · Сингл · Afro Viccini
Релиз Noche De Ronda
Noche De Ronda2023 · Альбом · Tahta Menezes
Релиз Celeste
Celeste2023 · Сингл · Rio Bossa Trio
Релиз See You Again
See You Again2023 · Сингл · Afro Viccini
Релиз Time After Time
Time After Time2023 · Сингл · Stars Magical Orchestra
Релиз Nothings Gonna Change My Love For You
Nothings Gonna Change My Love For You2023 · Сингл · Tahta Menezes
Релиз Sweet
Sweet2023 · Сингл · Bnb
Релиз Sweet Child
Sweet Child2023 · Сингл · Tahta Menezes
Релиз Kulosa
Kulosa2023 · Сингл · Afro Viccini
Релиз Versace On The Floor
Versace On The Floor2023 · Сингл · Afro Viccini
Релиз Rainy Day Jazz Hits
Rainy Day Jazz Hits2022 · Альбом · Starlite Singers
Релиз Romantic Sax: The 90s
Romantic Sax: The 90s2022 · Альбом · Saxophone Dreamsound

Похожие альбомы

Релиз Die 50 größten Saxophon Hits aller Zeiten
Die 50 größten Saxophon Hits aller Zeiten2015 · Альбом · Various Artists
Релиз Love Songs on Saxophone
Love Songs on Saxophone2020 · Альбом · Saxophone Dreamsound
Релиз Songbird: The Best Of Kenny G
Songbird: The Best Of Kenny G2010 · Альбом · Kenny G
Релиз Essential Rock Ballads and Love Songs (50 Romantic Hits)
Essential Rock Ballads and Love Songs (50 Romantic Hits)2021 · Альбом · Saxophone Dreamsound
Релиз Paradise
Paradise2002 · Альбом · Kenny G
Релиз Rhythm & Romance
Rhythm & Romance2008 · Альбом · Kenny G
Релиз The Essential Kenny G
The Essential Kenny G2006 · Альбом · Kenny G
Релиз Selection of Golden Sax for Lovers
Selection of Golden Sax for Lovers2011 · Альбом · Various Artists
Релиз Il Mondo Di Papetti
Il Mondo Di Papetti1994 · Альбом · Fausto Papetti
Релиз Les grands standards
Les grands standards2010 · Альбом · Fausto Papetti
Релиз Happy Birthday - 80 Jahre - 40 Hits
Happy Birthday - 80 Jahre - 40 Hits2006 · Альбом · Max Greger
Релиз Romantic Sax: The 70s
Romantic Sax: The 70s2022 · Альбом · Saxophone Dreamsound
Релиз The Essential Kenny G 3.0
The Essential Kenny G 3.02006 · Альбом · Kenny G
Релиз At Last...The Duets Album/ Breathless
At Last...The Duets Album/ Breathless2004 · Альбом · Kenny G

Похожие артисты

Saxophone Dreamsound
Артист

Saxophone Dreamsound

Smooth Jazz Saxophone Band
Артист

Smooth Jazz Saxophone Band

Johnn Sanders, trombone
Артист

Johnn Sanders, trombone

Harry carney, saxophone
Артист

Harry carney, saxophone

Quentin Jackson, trombone
Артист

Quentin Jackson, trombone

Jimmy Hamilton, saxophone
Артист

Jimmy Hamilton, saxophone

Sam Woodyard, drums
Артист

Sam Woodyard, drums

Clark Terry, trumpet
Артист

Clark Terry, trumpet

Jimmy Woode, bass
Артист

Jimmy Woode, bass

Duke Ellington, piano
Артист

Duke Ellington, piano

Paul Gonsalves, saxophone
Артист

Paul Gonsalves, saxophone

Cat Anderson, trumpet
Артист

Cat Anderson, trumpet

Johnny Hodges, saxophone
Артист

Johnny Hodges, saxophone