Bertl Lipusch

Bertl Lipusch

Альбом  ·  2022

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

Bertl Lipusch

Артист

Bertl Lipusch

Релиз Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

#

Название

Альбом

1

Трек Tam pod Peco sem doma

Tam pod Peco sem doma

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

3:02

2

Трек Marsch der Unterlandler

Marsch der Unterlandler

Fantje iz Podjune - Die fidelen Unterlandler

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:43

3

Трек Tam kjer tece Drava

Tam kjer tece Drava

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:29

4

Трек Petzenjodler

Petzenjodler

Fantje iz Podjune - Die fidelen Unterlandler

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:25

5

Трек Schöner Sonntagmorgen

Schöner Sonntagmorgen

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:48

6

Трек Cez Podjuno

Cez Podjuno

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:50

7

Трек Hisca ob reki Bistrici

Hisca ob reki Bistrici

Fantje iz Podjune - Die fidelen Unterlandler

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:30

8

Трек Na Peci

Na Peci

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:51

9

Трек Mein Heimatland

Mein Heimatland

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:21

10

Трек Grabljice

Grabljice

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

3:13

11

Трек Singt mit uns

Singt mit uns

Fantje iz Podjune - Die fidelen Unterlandler

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:00

12

Трек Domotozje

Domotozje

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

3:21

13

Трек Vsakdanja pesem

Vsakdanja pesem

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:39

14

Трек Avstralija

Avstralija

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:52

15

Трек Kadar bos vandral

Kadar bos vandral

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:41

16

Трек Auf der Petzen

Auf der Petzen

Podjunski trio Lipusch

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:49

17

Трек Na gavdo

Na gavdo

Fantje iz Podjune - Die fidelen Unterlandler

Bertl Lipusch - 2 (60 let muzikant/60 Jahre Musikant)

2:36

Информация о правообладателе: Voxon Records
Волна по релизу

