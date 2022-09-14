О нас

Kurt Mikula

Kurt Mikula

Альбом  ·  2022

Firmung

#Поп
Kurt Mikula

Артист

Kurt Mikula

Релиз Firmung

#

Название

Альбом

1

Трек Herr, gib mir Flügel

Herr, gib mir Flügel

Kurt Mikula

Firmung

2:54

2

Трек Komm, Heiliger Geist

Komm, Heiliger Geist

Kurt Mikula

Firmung

2:03

3

Трек Leben lernen

Leben lernen

Kurt Mikula

Firmung

1:26

4

Трек Heilig, heilig, heilig ist der Herr

Heilig, heilig, heilig ist der Herr

Kurt Mikula

Firmung

3:35

5

Трек Herr, ich bin blind

Herr, ich bin blind

Kurt Mikula

Firmung

2:56

6

Трек Der Segen Gottes möge dich umarmen

Der Segen Gottes möge dich umarmen

Kurt Mikula

Firmung

3:46

7

Трек Macht die Kirche barrierefrei

Macht die Kirche barrierefrei

Kurt Mikula

Firmung

2:50

8

Трек Herr, ich glaube es ist an der Zeit

Herr, ich glaube es ist an der Zeit

Kurt Mikula

Firmung

2:11

9

Трек Nimm dir Zeit

Nimm dir Zeit

Kurt Mikula

Firmung

3:05

10

Трек Herr, sei mein Hirte

Herr, sei mein Hirte

Kurt Mikula

Firmung

2:59

11

Трек Lasst uns eine Kirche baun

Lasst uns eine Kirche baun

Kurt Mikula

Firmung

2:43

12

Трек Ich hör dir zu

Ich hör dir zu

Kurt Mikula

Firmung

3:39

13

Трек Führe uns ins Licht

Führe uns ins Licht

Kurt Mikula

Firmung

4:28

14

Трек Kyrie Eleison

Kyrie Eleison

Kurt Mikula

Firmung

3:40

15

Трек Mit dir an meiner Seite

Mit dir an meiner Seite

Kurt Mikula

Firmung

3:24

16

Трек Weint ein Baum?

Weint ein Baum?

Kurt Mikula

Firmung

3:17

17

Трек Macht den Himmel auf

Macht den Himmel auf

Kurt Mikula

Firmung

3:15

18

Трек Herr, du bist das Brot

Herr, du bist das Brot

Kurt Mikula

Firmung

1:39

19

Трек Engel haben keine Flügel

Engel haben keine Flügel

Kurt Mikula

Firmung

3:53

20

Трек Mit allen meinen Träumen

Mit allen meinen Träumen

Kurt Mikula

Firmung

4:51

21

Трек Komm, Herr, und segne mich

Komm, Herr, und segne mich

Kurt Mikula

Firmung

2:27

22

Трек Ich nehm mein Herz in meine Hand

Ich nehm mein Herz in meine Hand

Kurt Mikula

Firmung

3:55

23

Трек Jesus, ich bau auf dich

Jesus, ich bau auf dich

Kurt Mikula

Firmung

1:40

24

Трек Wir wollen aufbrechen

Wir wollen aufbrechen

Kurt Mikula

Firmung

3:51

25

Трек Mach dich frei

Mach dich frei

Kurt Mikula

Firmung

3:25

Информация о правообладателе: Artistfy Music
