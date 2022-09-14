О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Kurt Mikula

Kurt Mikula

Альбом  ·  2022

Erstkommunion

#Поп
Kurt Mikula

Артист

Kurt Mikula

Релиз Erstkommunion

#

Название

Альбом

1

Трек Gott sei Dank

Gott sei Dank

Kurt Mikula

Erstkommunion

1:59

2

Трек Du bist ein Ton in Gottes Melodie

Du bist ein Ton in Gottes Melodie

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:05

3

Трек Guter Gott, du bist immer da

Guter Gott, du bist immer da

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:38

4

Трек Heilig, Herr du bist heilig

Heilig, Herr du bist heilig

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:22

5

Трек Das alles steckt in mir

Das alles steckt in mir

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:57

6

Трек Liebe das Leben

Liebe das Leben

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:12

7

Трек Über dir

Über dir

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:13

8

Трек Mit einem Freund an der Seite

Mit einem Freund an der Seite

Kurt Mikula

Erstkommunion

1:46

9

Трек Alleluja

Alleluja

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:27

10

Трек Herr, wir bringen Brot und Wein

Herr, wir bringen Brot und Wein

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:26

11

Трек Gott ist mit uns unterwegs

Gott ist mit uns unterwegs

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:48

12

Трек Du rufst mich bei meinem Namen

Du rufst mich bei meinem Namen

Kurt Mikula

Erstkommunion

3:17

13

Трек Das macht die Welt so wunderbar

Das macht die Welt so wunderbar

Kurt Mikula

Erstkommunion

3:04

14

Трек In jeder Blume

In jeder Blume

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:26

15

Трек Wenn einer einen Traum träumt

Wenn einer einen Traum träumt

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:41

16

Трек In Gottes Garten

In Gottes Garten

Kurt Mikula

Erstkommunion

3:03

17

Трек Jeder Tag ist ein Geschenk

Jeder Tag ist ein Geschenk

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:53

18

Трек Du bist der Weinstock

Du bist der Weinstock

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:23

19

Трек Kommt herein

Kommt herein

Kurt Mikula

Erstkommunion

4:13

20

Трек Lass die Sonne in dein Herz

Lass die Sonne in dein Herz

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:28

21

Трек Schenk mir ein paar Sonnenstrahlen

Schenk mir ein paar Sonnenstrahlen

Kurt Mikula

Erstkommunion

4:08

22

Трек Du bist ein Schatz

Du bist ein Schatz

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:47

23

Трек Herr, erbarme dich - Herr, umarme mich

Herr, erbarme dich - Herr, umarme mich

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:36

24

Трек Gestern Abend

Gestern Abend

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:09

25

Трек Der gute Hirte ist da

Der gute Hirte ist da

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:30

26

Трек Stell dich in die Sonne

Stell dich in die Sonne

Kurt Mikula

Erstkommunion

3:37

27

Трек Gottes Handschrift

Gottes Handschrift

Kurt Mikula

Erstkommunion

1:59

28

Трек Vertrau dem Herrn

Vertrau dem Herrn

Kurt Mikula

Erstkommunion

2:27

29

Трек Gottes Mantel

Gottes Mantel

Kurt Mikula

Erstkommunion

3:00

Информация о правообладателе: Artistfy Music
Релиз Gedankenschrankenbrecher - Playbacks
Gedankenschrankenbrecher - Playbacks2023 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Spring ins Leben (Playbacks)
Spring ins Leben (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Erstkommunion (Playbacks)
Erstkommunion (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Firmung (Playbacks)
Firmung (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Du bist großartig - Playbacks
Du bist großartig - Playbacks2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Sonnenstrahlen (Playbacks)
Sonnenstrahlen (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз So oder so (Playbacks)
So oder so (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Probier's einfach - Playbacks
Probier's einfach - Playbacks2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Zünd ein Licht an (Playbacks)
Zünd ein Licht an (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Liebe das Leben (Playbacks)
Liebe das Leben (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Firmung
Firmung2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Erstkommunion
Erstkommunion2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Alles außer gewöhnlich
Alles außer gewöhnlich2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Zünd ein Licht an
Zünd ein Licht an2022 · Альбом · Kurt Mikula

