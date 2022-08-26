О нас

Gregory Page

Gregory Page

Альбом  ·  2022

One Hell of a Memory

#Рок
Gregory Page

Артист

Gregory Page

Релиз One Hell of a Memory

#

Название

Альбом

1

Трек Right Now Not Tomorrow

Right Now Not Tomorrow

Gregory Page

,

Jason Mraz

One Hell of a Memory

3:12

2

Трек Green Lights & Blue Skies

Green Lights & Blue Skies

Gregory Page

,

Jason Mraz

One Hell of a Memory

3:20

3

Трек A Place in the Choir

A Place in the Choir

Gregory Page

,

Jason Mraz

One Hell of a Memory

2:33

4

Трек Ballad of Bridget Healy

Ballad of Bridget Healy

Gregory Page

One Hell of a Memory

3:34

5

Трек A Crying Shame

A Crying Shame

Gregory Page

,

Cindy Wassermann

One Hell of a Memory

2:54

6

Трек Change in the Weather

Change in the Weather

Gregory Page

One Hell of a Memory

3:30

7

Трек The Promise

The Promise

Gregory Page

,

Jason Mraz

One Hell of a Memory

3:30

8

Трек Nothing Wrong with Me

Nothing Wrong with Me

Gregory Page

,

Cindy Wassermann

One Hell of a Memory

3:22

9

Трек I Miss the Mississippi and You

I Miss the Mississippi and You

Gregory Page

,

Jason Mraz

One Hell of a Memory

2:53

10

Трек One Hell of a Memory

One Hell of a Memory

Gregory Page

,

Jason Mraz

One Hell of a Memory

2:40

Информация о правообладателе: Sophie Records
Волна по релизу


