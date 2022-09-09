О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Kurt Mikula

Kurt Mikula

Альбом  ·  2022

Du bist grossartig

#Поп
Kurt Mikula

Артист

Kurt Mikula

Релиз Du bist grossartig

#

Название

Альбом

1

Трек Engel haben keine Flügel

Engel haben keine Flügel

Kurt Mikula

Du bist grossartig

3:53

2

Трек Herr, ich will dein Friedenswerkzeug sein

Herr, ich will dein Friedenswerkzeug sein

Kurt Mikula

Du bist grossartig

3:43

3

Трек Du hast einen Namen

Du hast einen Namen

Kurt Mikula

Du bist grossartig

2:33

4

Трек Jeder hat irgendwo ein Handicap

Jeder hat irgendwo ein Handicap

Kurt Mikula

Du bist grossartig

2:54

5

Трек Wer an Gott glaubt

Wer an Gott glaubt

Kurt Mikula

Du bist grossartig

2:02

6

Трек Gott segne dieses Kind

Gott segne dieses Kind

Kurt Mikula

Du bist grossartig

3:15

7

Трек Was ist richtig?

Was ist richtig?

Kurt Mikula

Du bist grossartig

2:14

8

Трек Wir wollen aufbrechen

Wir wollen aufbrechen

Kurt Mikula

Du bist grossartig

3:51

9

Трек Der gute Hirte ist da

Der gute Hirte ist da

Kurt Mikula

Du bist grossartig

2:30

10

Трек Mach dich frei

Mach dich frei

Kurt Mikula

Du bist grossartig

3:25

11

Трек Die Gebärdensprache ist nicht schwer

Die Gebärdensprache ist nicht schwer

Kurt Mikula

Du bist grossartig

1:51

12

Трек Wir Regenbogenkinder

Wir Regenbogenkinder

Kurt Mikula

Du bist grossartig

1:59

13

Трек Ich bin der Beste

Ich bin der Beste

Kurt Mikula

Du bist grossartig

6:35

14

Трек Kommt herein

Kommt herein

Kurt Mikula

Du bist grossartig

4:13

15

Трек Kinderherzen sind groß

Kinderherzen sind groß

Kurt Mikula

Du bist grossartig

4:59

16

Трек Liebe deinen Nächsten

Liebe deinen Nächsten

Kurt Mikula

Du bist grossartig

2:43

Информация о правообладателе: Artistfy Music
Релиз Gedankenschrankenbrecher - Playbacks
Gedankenschrankenbrecher - Playbacks2023 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Spring ins Leben (Playbacks)
Spring ins Leben (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Erstkommunion (Playbacks)
Erstkommunion (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Firmung (Playbacks)
Firmung (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Du bist großartig - Playbacks
Du bist großartig - Playbacks2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Sonnenstrahlen (Playbacks)
Sonnenstrahlen (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз So oder so (Playbacks)
So oder so (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Probier's einfach - Playbacks
Probier's einfach - Playbacks2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Zünd ein Licht an (Playbacks)
Zünd ein Licht an (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Liebe das Leben (Playbacks)
Liebe das Leben (Playbacks)2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Firmung
Firmung2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Erstkommunion
Erstkommunion2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Alles außer gewöhnlich
Alles außer gewöhnlich2022 · Альбом · Kurt Mikula
Релиз Zünd ein Licht an
Zünd ein Licht an2022 · Альбом · Kurt Mikula

Kurt Mikula
Артист

Kurt Mikula

