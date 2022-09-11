О нас

Kurt Mikula

Kurt Mikula

Альбом  ·  2022

Zünd ein Licht an

#Поп
Kurt Mikula

Артист

Kurt Mikula

Релиз Zünd ein Licht an

#

Название

Альбом

1

Трек Bald ist Weihnachten

Bald ist Weihnachten

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

2:16

2

Трек Ein Kind verändert die Welt

Ein Kind verändert die Welt

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

2:49

3

Трек Ich schenk dir was Besonderes

Ich schenk dir was Besonderes

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

2:27

4

Трек Es ist Weihnachtszeit

Es ist Weihnachtszeit

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

2:21

5

Трек So könnte es Weihnachten werden

So könnte es Weihnachten werden

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

2:17

6

Трек Zünd ein Licht an

Zünd ein Licht an

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

3:02

7

Трек Gott ist nah

Gott ist nah

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

4:25

8

Трек Auf dem Weg nach Weihnachten

Auf dem Weg nach Weihnachten

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

3:21

9

Трек Advent, Advent, Advent

Advent, Advent, Advent

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

1:49

10

Трек Ein Stern steht hoch am Himmelszelt

Ein Stern steht hoch am Himmelszelt

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

3:03

11

Трек Gemeinsam unterwegs

Gemeinsam unterwegs

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

2:32

12

Трек Schritt für Schritt

Schritt für Schritt

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

2:13

13

Трек Wir sind die drei Könige

Wir sind die drei Könige

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

1:27

14

Трек Wir sagen: Danke!

Wir sagen: Danke!

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

0:38

15

Трек Weihnachten kann so verschieden sein

Weihnachten kann so verschieden sein

Kurt Mikula

Zünd ein Licht an

4:58

Информация о правообладателе: Artistfy Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

