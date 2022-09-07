О нас

Kurt Mikula

Kurt Mikula

Альбом  ·  2022

Spring ins Leben

#Поп
Kurt Mikula

Артист

Kurt Mikula

Релиз Spring ins Leben

#

Название

Альбом

1

Трек Stell dich in die Sonne

Stell dich in die Sonne

Kurt Mikula

Spring ins Leben

3:37

2

Трек Komm, Heiliger Geist

Komm, Heiliger Geist

Kurt Mikula

Spring ins Leben

2:03

3

Трек Du bist ein Ton in Gottes Melodie

Du bist ein Ton in Gottes Melodie

Kurt Mikula

Spring ins Leben

2:05

4

Трек Herr, ich bin blind

Herr, ich bin blind

Kurt Mikula

Spring ins Leben

2:56

5

Трек Macht den Himmel auf

Macht den Himmel auf

Kurt Mikula

Spring ins Leben

3:15

6

Трек Vater Unser (Mikula)

Vater Unser (Mikula)

Kurt Mikula

Spring ins Leben

1:46

7

Трек Vertrau dem Herrn

Vertrau dem Herrn

Kurt Mikula

Spring ins Leben

2:27

8

Трек Du bist du

Du bist du

Kurt Mikula

Spring ins Leben

3:08

9

Трек Ich bin gern auf dieser Welt

Ich bin gern auf dieser Welt

Kurt Mikula

Spring ins Leben

1:36

10

Трек Jedes Leben fängt klein an

Jedes Leben fängt klein an

Kurt Mikula

Spring ins Leben

3:12

11

Трек Herr, gib mir Flügel

Herr, gib mir Flügel

Kurt Mikula

Spring ins Leben

2:54

12

Трек Komm, Herr, und segne mich

Komm, Herr, und segne mich

Kurt Mikula

Spring ins Leben

2:27

13

Трек Nur die Liebe bleibt

Nur die Liebe bleibt

Kurt Mikula

Spring ins Leben

3:09

14

Трек Kyrie Eleison

Kyrie Eleison

Kurt Mikula

Spring ins Leben

3:40

15

Трек Gott, du bist wie ein Kind

Gott, du bist wie ein Kind

Kurt Mikula

Spring ins Leben

2:35

16

Трек Ich nehm mein Herz in meine Hand

Ich nehm mein Herz in meine Hand

Kurt Mikula

Spring ins Leben

3:55

17

Трек Komm, Heiliger Geist, Pt. 2

Komm, Heiliger Geist, Pt. 2

Kurt Mikula

Spring ins Leben

2:23

18

Трек Vater Unser (Mikula) [Remix]

Vater Unser (Mikula) [Remix]

Kurt Mikula

Spring ins Leben

1:32

19

Трек Der Kreuzweg

Der Kreuzweg

Kurt Mikula

Spring ins Leben

5:04

Информация о правообладателе: Artistfy Music
