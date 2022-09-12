О нас

Kurt Mikula

Kurt Mikula

Альбом  ·  2022

Alles außer gewöhnlich

#Поп
Kurt Mikula

Артист

Kurt Mikula

Релиз Alles außer gewöhnlich

#

Название

Альбом

1

Трек Wenn das Leben sich verengt

Wenn das Leben sich verengt

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

4:06

2

Трек Frei wie der Wind

Frei wie der Wind

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

3:03

3

Трек Von Salzburg bis nach Usedom

Von Salzburg bis nach Usedom

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

3:00

4

Трек Kinder sind Erfinder

Kinder sind Erfinder

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

4:51

5

Трек Du bist so ungewöhnlich

Du bist so ungewöhnlich

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

3:34

6

Трек Gottes Mantel, Pt. 2

Gottes Mantel, Pt. 2

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

1:48

7

Трек Das Leben ist großartig

Das Leben ist großartig

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

3:52

8

Трек Die Zeit

Die Zeit

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

3:56

9

Трек Wenn ich glücklich bin

Wenn ich glücklich bin

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

4:41

10

Трек Ich hab Respekt

Ich hab Respekt

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

4:10

11

Трек Ich kann es kaum erwarten

Ich kann es kaum erwarten

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

3:54

12

Трек Trauriges Liebeslied

Trauriges Liebeslied

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

4:33

13

Трек Du taust das Eis

Du taust das Eis

Kurt Mikula

Alles außer gewöhnlich

3:58

Информация о правообладателе: Artistfy Music
