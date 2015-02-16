Сингл · 2015
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
3 лайка
#
Название
Альбом
1
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
5:51
2
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und nach zweien Tagen war Osten
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:34
3
Markus-Passion BWV 247: Choral: Sie stellen uns wie Ketzern nach
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:51
4
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
2:24
5
Markus-Passion BWV 247: Choral: Mir hat die Welt trüglich gericht'
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:41
6
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und am ersten Tage der süßen Brote
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
3:19
7
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:43
8
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Er antwortete und sprach zu ihnen
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
2:55
9
Markus-Passion BWV 247: Arie: Mein Heiland, dich vergess ich nicht
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
6:51
10
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:05
11
Markus-Passion BWV 247: Choral: Wach auf, oh Mensch, vom Sündenschlaf
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:14
12
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:59
13
Markus-Passion BWV 247: Arie: Ich lasse dich, mein Jesus, nicht
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
5:00
14
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Desselben gleichen sagten sie alle
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:35
15
Markus-Passion BWV 247: Choral: Betrübtes Herz, sei wohlgemut
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:55
16
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und ging ein wenig fürbass
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:54
17
Markus-Passion BWV 247: Choral: Mach's mit mir Gott nach deiner Güt
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:47
18
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und kam, und fand sie schlafend
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:59
19
Markus-Passion BWV 247: Arie: Er kommt, er kommt, er ist vorhanden
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
3:21
20
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und alsbald, da er noch redete, kam herzu Judas
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:05
21
Markus-Passion BWV 247: Arie: Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
7:02
22
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Die aber legten ihre Hände an ihn und griffen ihn
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:13
23
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:00
24
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und die Jünger verließen ihn alle und flohen
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:42
25
Markus-Passion BWV 247: Choral: Ich will hier bei dir stehen
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
4:46
26
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
4:21
27
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und sie führeten Jesum zu dem Hohenpriester
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:53
28
Markus-Passion BWV 247: Choral: Was Menschen Kraft und Witz anfährt
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:50
29
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und der Hohepriester stund auf unter sie
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:40
30
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:58
31
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Da fragte ihn der Hohepriester abermal
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
2:03
32
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:54
33
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und Petrus war danieden im Palast
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
2:36
34
Markus-Passion BWV 247: Choral: Herr, ich habe missgehandelt
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:53
35
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und bald am Morgen hielten die Hohenpriester einen Rat
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:30
36
Markus-Passion BWV 247: Arie: Will ich doch gar gerne schweigen
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:31
37
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Er pflegte aber, ihnen auf das Osterfest einen Gefangenen loszugehen
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
3:36
38
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
5:45
39
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Pilatus aber gedachte dem Volk genug zu tun
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:29
40
Markus-Passion BWV 247: Choral: Man hat dich sehr hart verhöhnet
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:03
41
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und da sie ihn verspottet hatten
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:48
42
Markus-Passion BWV 247: Choral: Das Wort sie sollen lassen stehn
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
1:00
43
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und es war um die dritte Stunde
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
5:20
44
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:51
45
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und etliche, die dabei stunden
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:56
46
Markus-Passion BWV 247: Arie: Welt und Himmel, nehmt zu Ohren
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
5:07
47
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
2:44
48
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:37
49
Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und er kaufte ein Leinwand
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
0:58
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции