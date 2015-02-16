О нас

Capriccio Barockorchester

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

,

Hanno Müller-Brachmann

и 

ещё 9

Сингл  ·  2015

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

#Классическая

3 лайка

Capriccio Barockorchester

Артист

Capriccio Barockorchester

Релиз Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

#

Название

Альбом

1

Трек Markus-Passion BWV 247: Chor: Vor der Predigt (1. Teil)

Markus-Passion BWV 247: Chor: Vor der Predigt (1. Teil)

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

5:51

2

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und nach zweien Tagen war Osten

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und nach zweien Tagen war Osten

Daniel Johannsen

,

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:34

3

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Sie stellen uns wie Ketzern nach

Markus-Passion BWV 247: Choral: Sie stellen uns wie Ketzern nach

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:51

4

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und murreten über sie

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und murreten über sie

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

2:24

5

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Mir hat die Welt trüglich gericht'

Markus-Passion BWV 247: Choral: Mir hat die Welt trüglich gericht'

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:41

6

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und am ersten Tage der süßen Brote

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und am ersten Tage der süßen Brote

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Tobias Wurmehl

,

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

3:19

7

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Ich, ich und meine Sünden

Markus-Passion BWV 247: Choral: Ich, ich und meine Sünden

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:43

8

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Er antwortete und sprach zu ihnen

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Er antwortete und sprach zu ihnen

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

2:55

9

Трек Markus-Passion BWV 247: Arie: Mein Heiland, dich vergess ich nicht

Markus-Passion BWV 247: Arie: Mein Heiland, dich vergess ich nicht

Terry Wey

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

6:51

10

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:05

11

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Wach auf, oh Mensch, vom Sündenschlaf

Markus-Passion BWV 247: Choral: Wach auf, oh Mensch, vom Sündenschlaf

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:14

12

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Petrus aber sagte zu ihm

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Petrus aber sagte zu ihm

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Stephan MacLeod

,

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:59

13

Трек Markus-Passion BWV 247: Arie: Ich lasse dich, mein Jesus, nicht

Markus-Passion BWV 247: Arie: Ich lasse dich, mein Jesus, nicht

Daniel Johannsen

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

5:00

14

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Desselben gleichen sagten sie alle

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Desselben gleichen sagten sie alle

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:35

15

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Betrübtes Herz, sei wohlgemut

Markus-Passion BWV 247: Choral: Betrübtes Herz, sei wohlgemut

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:55

16

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und ging ein wenig fürbass

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und ging ein wenig fürbass

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:54

17

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Mach's mit mir Gott nach deiner Güt

Markus-Passion BWV 247: Choral: Mach's mit mir Gott nach deiner Güt

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:47

18

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und kam, und fand sie schlafend

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und kam, und fand sie schlafend

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:59

19

Трек Markus-Passion BWV 247: Arie: Er kommt, er kommt, er ist vorhanden

Markus-Passion BWV 247: Arie: Er kommt, er kommt, er ist vorhanden

Gudrun Sidonie Otto

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

3:21

20

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und alsbald, da er noch redete, kam herzu Judas

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und alsbald, da er noch redete, kam herzu Judas

Daniel Johannsen

,

Tobias Wurmehl

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:05

21

Трек Markus-Passion BWV 247: Arie: Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen

Markus-Passion BWV 247: Arie: Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen

Terry Wey

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

7:02

22

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Die aber legten ihre Hände an ihn und griffen ihn

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Die aber legten ihre Hände an ihn und griffen ihn

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:13

23

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Jesu, ohne Missetat

Markus-Passion BWV 247: Choral: Jesu, ohne Missetat

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:00

24

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und die Jünger verließen ihn alle und flohen

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und die Jünger verließen ihn alle und flohen

Daniel Johannsen

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:42

25

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Ich will hier bei dir stehen

Markus-Passion BWV 247: Choral: Ich will hier bei dir stehen

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

4:46

26

Трек Markus-Passion BWV 247: Arie: Nach der Predigt (2. Teil)

Markus-Passion BWV 247: Arie: Nach der Predigt (2. Teil)

Daniel Johannsen

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

4:21

27

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und sie führeten Jesum zu dem Hohenpriester

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und sie führeten Jesum zu dem Hohenpriester

Daniel Johannsen

,

Matthias Küng

,

Tiziano Seewer

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:53

28

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Was Menschen Kraft und Witz anfährt

Markus-Passion BWV 247: Choral: Was Menschen Kraft und Witz anfährt

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:50

29

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und der Hohepriester stund auf unter sie

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und der Hohepriester stund auf unter sie

Daniel Johannsen

,

Stephan MacLeod

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:40

30

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Befiehl du deine Wege

Markus-Passion BWV 247: Choral: Befiehl du deine Wege

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:58

31

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Da fragte ihn der Hohepriester abermal

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Da fragte ihn der Hohepriester abermal

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Stephan MacLeod

,

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

2:03

32

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Du edles Angesichte

Markus-Passion BWV 247: Choral: Du edles Angesichte

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:54

33

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und Petrus war danieden im Palast

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und Petrus war danieden im Palast

Daniel Johannsen

,

Stephan MacLeod

,

Gudrun Sidonie Otto

,

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

2:36

34

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Herr, ich habe missgehandelt

Markus-Passion BWV 247: Choral: Herr, ich habe missgehandelt

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:53

35

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und bald am Morgen hielten die Hohenpriester einen Rat

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und bald am Morgen hielten die Hohenpriester einen Rat

Daniel Johannsen

,

Stephan MacLeod

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:30

36

Трек Markus-Passion BWV 247: Arie: Will ich doch gar gerne schweigen

Markus-Passion BWV 247: Arie: Will ich doch gar gerne schweigen

Terry Wey

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:31

37

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Er pflegte aber, ihnen auf das Osterfest einen Gefangenen loszugehen

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Er pflegte aber, ihnen auf das Osterfest einen Gefangenen loszugehen

Daniel Johannsen

,

Stephan MacLeod

,

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

3:36

38

Трек Markus-Passion BWV 247: Arie: Angenehmes Mordgeschrei

Markus-Passion BWV 247: Arie: Angenehmes Mordgeschrei

Gudrun Sidonie Otto

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

5:45

39

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Pilatus aber gedachte dem Volk genug zu tun

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Pilatus aber gedachte dem Volk genug zu tun

Daniel Johannsen

,

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:29

40

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Man hat dich sehr hart verhöhnet

Markus-Passion BWV 247: Choral: Man hat dich sehr hart verhöhnet

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:03

41

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und da sie ihn verspottet hatten

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und da sie ihn verspottet hatten

Daniel Johannsen

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:48

42

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Das Wort sie sollen lassen stehn

Markus-Passion BWV 247: Choral: Das Wort sie sollen lassen stehn

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

1:00

43

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und es war um die dritte Stunde

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und es war um die dritte Stunde

Daniel Johannsen

,

Hanno Müller-Brachmann

,

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

5:20

44

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Keinen hat Gott verlassen

Markus-Passion BWV 247: Choral: Keinen hat Gott verlassen

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:51

45

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und etliche, die dabei stunden

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und etliche, die dabei stunden

Daniel Johannsen

,

Timothy Löw

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:56

46

Трек Markus-Passion BWV 247: Arie: Welt und Himmel, nehmt zu Ohren

Markus-Passion BWV 247: Arie: Welt und Himmel, nehmt zu Ohren

Stephan MacLeod

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

5:07

47

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück

Daniel Johannsen

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

2:44

48

Трек Markus-Passion BWV 247: Choral: Oh! Jesu du

Markus-Passion BWV 247: Choral: Oh! Jesu du

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:37

49

Трек Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und er kaufte ein Leinwand

Markus-Passion BWV 247: Rezitativ: Und er kaufte ein Leinwand

Daniel Johannsen

,

Stephan MacLeod

,

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

0:58

50

Трек Markus-Passion BWV 247: Chor: Bei deinem Grab und Leichenstein

Markus-Passion BWV 247: Chor: Bei deinem Grab und Leichenstein

Knabenkantorei Basel

,

Capriccio Barockorchester

,

Markus Teutschbein

Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247

5:41

Информация о правообладателе: Rondeau Production
