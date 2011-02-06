О нас

Sandra Brune

Sandra Brune

,

Rainer Goernemann

Сингл  ·  2011

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

#Классическая
Sandra Brune

Артист

Sandra Brune

Релиз Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

#

Название

Альбом

1

Трек Kinderszenen, Op. 15: Träumerei

Kinderszenen, Op. 15: Träumerei

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

3:03

2

Трек Brief von Wolfgang Amadeus Mozart an seine Frau Konstanze, 13. April 1789

Brief von Wolfgang Amadeus Mozart an seine Frau Konstanze, 13. April 1789

Rainer Goernemann

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

1:52

3

Трек Sonate A-Dur No. 11 KV 331: 3. Alla Turca

Sonate A-Dur No. 11 KV 331: 3. Alla Turca

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

3:38

4

Трек Brief von Ludwig van Beethoven an Josephine von Brunswick, 6. Juli 1816

Brief von Ludwig van Beethoven an Josephine von Brunswick, 6. Juli 1816

Rainer Goernemann

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

4:04

5

Трек Klaviersonate Cis-Moll No. 14, Op. 27 No. 2: Adagio sostenuto

Klaviersonate Cis-Moll No. 14, Op. 27 No. 2: Adagio sostenuto

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

6:21

6

Трек Brief von Carl Maria von Weber an Caroline Brandt, 19. Juli 1814

Brief von Carl Maria von Weber an Caroline Brandt, 19. Juli 1814

Rainer Goernemann

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

1:43

7

Трек Aufforderung zum Tanz, Op. 65 (Ausschnitt)

Aufforderung zum Tanz, Op. 65 (Ausschnitt)

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

0:49

8

Трек Brief von Robert Schumann an Clara Wieck, 13. August 1837

Brief von Robert Schumann an Clara Wieck, 13. August 1837

Rainer Goernemann

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

1:47

9

Трек Davidsbündlertänze, Op. 6: 1. Lebhaft

Davidsbündlertänze, Op. 6: 1. Lebhaft

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

2:07

10

Трек Brief von Robert Schumann an Clara Wieck, 18. September 1837

Brief von Robert Schumann an Clara Wieck, 18. September 1837

Rainer Goernemann

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

3:19

11

Трек Davidsbündlertänze, Op. 6: 4. Ungeduldig

Davidsbündlertänze, Op. 6: 4. Ungeduldig

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

0:59

12

Трек Brief von Franz Liszt an Marie d'Agoult im Jahr 1834

Brief von Franz Liszt an Marie d'Agoult im Jahr 1834

Rainer Goernemann

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

2:50

13

Трек Consolations S172: Lento placido

Consolations S172: Lento placido

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

0:44

14

Трек Brief von Franz Liszt an Marie d'Agoult, 23. Juli 1836

Brief von Franz Liszt an Marie d'Agoult, 23. Juli 1836

Rainer Goernemann

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

3:14

15

Трек Liebesträume S 541: Liebestraum No. 3 (Ausschnitt)

Liebesträume S 541: Liebestraum No. 3 (Ausschnitt)

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

4:01

16

Трек Brief von Franz Liszt an Carolyne von Sayn-Wittgenstin, 13. April 1851

Brief von Franz Liszt an Carolyne von Sayn-Wittgenstin, 13. April 1851

Rainer Goernemann

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

3:02

17

Трек Trois Études de Concert S 144: 3. Un sospiro

Trois Études de Concert S 144: 3. Un sospiro

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

6:31

18

Трек Brief von Johannes Brahms an Clara Schumann, Mai 1856

Brief von Johannes Brahms an Clara Schumann, Mai 1856

Rainer Goernemann

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

1:59

19

Трек Sechs Klavierstücke, Op. 118: 2. Intermezzo

Sechs Klavierstücke, Op. 118: 2. Intermezzo

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

5:54

20

Трек Brief von Richard Wagner an Mathilde Wesendonck, 1. Januar 1859

Brief von Richard Wagner an Mathilde Wesendonck, 1. Januar 1859

Rainer Goernemann

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

4:15

21

Трек Tristan und Isolde WWV 90: Isoldens Liebestod S 447

Tristan und Isolde WWV 90: Isoldens Liebestod S 447

Sandra Brune

Liebesbriefe deutscher Komponisten (Hommage d'Amour)

8:30

Информация о правообладателе: Rondeau Production
