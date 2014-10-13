О нас

Alice Ungerer

Alice Ungerer

,

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

и 

ещё 1

Сингл  ·  2014

Martin Petzold: Christmas at Home

#Классическая
Alice Ungerer

Артист

Alice Ungerer

Релиз Martin Petzold: Christmas at Home

#

Название

Альбом

1

Трек Adventsgesang

Adventsgesang

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

2:54

2

Трек Nun komm, der Heiden Heiland

Nun komm, der Heiden Heiland

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

2:14

3

Трек Wie soll ich dich empfangen

Wie soll ich dich empfangen

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

2:19

4

Трек Es kommt ein Schiff, geladen

Es kommt ein Schiff, geladen

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

2:55

5

Трек Und unsrer lieben Frauen

Und unsrer lieben Frauen

Alice Ungerer

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

1:51

6

Трек Die Nacht ist vorgedrungen

Die Nacht ist vorgedrungen

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

2:31

7

Трек In dulci jubilo

In dulci jubilo

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

,

Alice Ungerer

Martin Petzold: Christmas at Home

2:42

8

Трек Als ich bei meinen Schafen' wacht'

Als ich bei meinen Schafen' wacht'

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

,

Alice Ungerer

,

Jakob Grabenhorst

Martin Petzold: Christmas at Home

3:07

9

Трек Vom Himmel hoch, o Englein, kommt

Vom Himmel hoch, o Englein, kommt

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

3:16

10

Трек Brich an, o schönes Morgenlicht

Brich an, o schönes Morgenlicht

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

1:14

11

Трек Es ist ein Ros entsprungen

Es ist ein Ros entsprungen

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

,

Jakob Grabenhorst

Martin Petzold: Christmas at Home

2:37

12

Трек Wach, Nachtigall, wach auf

Wach, Nachtigall, wach auf

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

3:00

13

Трек O Jesulein süß, o Jesulein mild

O Jesulein süß, o Jesulein mild

Jakob Grabenhorst

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

2:22

14

Трек Joseph, lieber Joseph mein

Joseph, lieber Joseph mein

Martin Petzold

,

Alice Ungerer

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

1:01

15

Трек Ich steh an deinen Krippen hier

Ich steh an deinen Krippen hier

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

,

Jakob Grabenhorst

Martin Petzold: Christmas at Home

3:07

16

Трек O du Fröhliche

O du Fröhliche

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

,

Jakob Grabenhorst

Martin Petzold: Christmas at Home

2:05

17

Трек Still, still, still

Still, still, still

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

1:41

18

Трек Stille Nacht

Stille Nacht

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

,

Jakob Grabenhorst

Martin Petzold: Christmas at Home

4:42

19

Трек Drei Kön'ge wandern aus Morgenland

Drei Kön'ge wandern aus Morgenland

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

2:49

20

Трек Gymnopédie No. 3

Gymnopédie No. 3

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

2:46

21

Трек Simeon

Simeon

Martin Petzold

,

Alice Ungerer

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

5:01

22

Трек Bist du bei mir

Bist du bei mir

Martin Petzold

,

Martin Hoepfner

Martin Petzold: Christmas at Home

2:21

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Релиз Martin Petzold: Christmas at Home
Martin Petzold: Christmas at Home2014 · Сингл · Alice Ungerer

Alice Ungerer
Артист

Alice Ungerer

