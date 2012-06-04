О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Frank Markowitsch

Frank Markowitsch

,

Vokalquintett Berlin

,

Vokalakademie Berlin

Сингл  ·  2012

Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)

#Классическая

1 лайк

Frank Markowitsch

Артист

Frank Markowitsch

Релиз Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)

#

Название

Альбом

1

Трек Dixit Dominus (Psalm 109)

Dixit Dominus (Psalm 109)

Vokalakademie Berlin

,

Vokalquintett Berlin

,

Frank Markowitsch

Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)

10:23

2

Трек Laudate pueri Dominum (Psalm 112)

Laudate pueri Dominum (Psalm 112)

Vokalakademie Berlin

,

Vokalquintett Berlin

,

Frank Markowitsch

Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)

13:37

3

Трек Laetatus sum (Psalm 121)

Laetatus sum (Psalm 121)

Vokalakademie Berlin

,

Vokalquintett Berlin

,

Frank Markowitsch

Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)

2:23

4

Трек Nisi Dominus (Psalm 126)

Nisi Dominus (Psalm 126)

Vokalakademie Berlin

,

Vokalquintett Berlin

,

Frank Markowitsch

Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)

2:12

5

Трек Lauda Jerusalem Dominum (Psalm 147)

Lauda Jerusalem Dominum (Psalm 147)

Vokalakademie Berlin

,

Vokalquintett Berlin

,

Frank Markowitsch

Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)

2:53

6

Трек Ave maris stella (Hymnus)

Ave maris stella (Hymnus)

Vokalakademie Berlin

,

Vokalquintett Berlin

,

Frank Markowitsch

Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)

5:39

7

Трек Magnificat anima mea Dominum

Magnificat anima mea Dominum

Vokalakademie Berlin

,

Vokalquintett Berlin

,

Frank Markowitsch

Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)

22:32

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Arthur Honegger: König David
Arthur Honegger: König David2014 · Сингл · Prometheus Ensemble Berlin
Релиз Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)
Alessandro Scarlatti: Vespro della Beate Vergine (Marienvesper, Vespers for the Blessed Virgin)2012 · Сингл · Frank Markowitsch

Похожие артисты

Frank Markowitsch
Артист

Frank Markowitsch

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож