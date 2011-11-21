О нас

Vox Werdensis

Vox Werdensis

,

Ralf Grobe

,

Georg Poplutz

и 

ещё 12

Сингл  ·  2011

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

#Классическая

1 лайк

Vox Werdensis

Артист

Vox Werdensis

Релиз Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

#

Название

Альбом

1

Трек Deus, in adiutorium meum intende

Deus, in adiutorium meum intende

Knabenchor Hannover

,

Jan Kobow

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

2:09

2

Трек In odorem unguentorum tuorum currimus

In odorem unguentorum tuorum currimus

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

0:25

3

Трек Dixit Dominus

Dixit Dominus

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

8:02

4

Трек Nigra sum

Nigra sum

Knabenchor Hannover

,

Georg Poplutz

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

3:39

5

Трек Iam hiems transiit

Iam hiems transiit

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

0:31

6

Трек Laudate pueri Dominum

Laudate pueri Dominum

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

6:09

7

Трек Pulchra es

Pulchra es

Knabenchor Hannover

,

Veronika Winter

,

Gerlinde Sämann

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

3:42

8

Трек Beata Mater et intacta virgo

Beata Mater et intacta virgo

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

0:33

9

Трек Laetatus sum

Laetatus sum

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

7:04

10

Трек Duo Seraphim

Duo Seraphim

Knabenchor Hannover

,

Jan Kobow

,

Georg Poplutz

,

Nils Ole Peters

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

6:44

11

Трек Regali ex progenie Maria exorta refulget

Regali ex progenie Maria exorta refulget

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

0:48

12

Трек Nisi Dominus

Nisi Dominus

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

4:51

13

Трек Audi, coelum

Audi, coelum

Knabenchor Hannover

,

Veronika Winter

,

Gerlinde Sämann

,

Henning Voss

,

Jan Kobow

,

Georg Poplutz

,

Ralf Grobe

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

8:40

14

Трек Nigra sum

Nigra sum

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

0:28

15

Трек Lauda Jerusalem, Dominum

Lauda Jerusalem, Dominum

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

4:43

16

Трек Sonata sopra Sancta Maria

Sonata sopra Sancta Maria

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

7:18

17

Трек Ave maris stella

Ave maris stella

Knabenchor Hannover

,

Daniel Bühl

,

Gerlinde Sämann

,

Jan Kobow

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

7:39

18

Трек Ave Maria, gratia plena

Ave Maria, gratia plena

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

0:27

19

Трек Magnificat anima me Dominum

Magnificat anima me Dominum

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

0:44

20

Трек Et exultavit

Et exultavit

Knabenchor Hannover

,

Henning Voss

,

Jan Kobow

,

Georg Poplutz

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

1:26

21

Трек Quia respexit

Quia respexit

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

1:52

22

Трек Quia fecit mihi magna

Quia fecit mihi magna

Knabenchor Hannover

,

Ralf Grobe

,

Michael Jäckel

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

1:06

23

Трек Et misericordia

Et misericordia

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

2:07

24

Трек Fecit potentiam

Fecit potentiam

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

1:00

25

Трек Deposuit potentes

Deposuit potentes

Knabenchor Hannover

,

Jan Kobow

,

Georg Poplutz

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

2:16

26

Трек Esurientes implevit bonis

Esurientes implevit bonis

Knabenchor Hannover

,

Veronika Winter

,

Gerlinde Sämann

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

1:36

27

Трек Suscepit Israel

Suscepit Israel

Knabenchor Hannover

,

Veronika Winter

,

Gerlinde Sämann

,

Jan Kobow

,

Georg Poplutz

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

1:20

28

Трек Sicut locutus est

Sicut locutus est

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

1:06

29

Трек Gloria Patri

Gloria Patri

Knabenchor Hannover

,

Jan Kobow

,

Georg Poplutz

,

Himlische Cantorey

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

2:43

30

Трек Sicut erat in principio

Sicut erat in principio

Knabenchor Hannover

,

Vox Werdensis

,

Concerto Palatino

,

Musica Alta Ripa

,

Jörg Breiding

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)

2:26

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)
Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine (Marienvesper)2011 · Сингл · Vox Werdensis

Vox Werdensis
Артист

Vox Werdensis

