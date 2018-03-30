О нас

Johann Kaspar Kerll

Johann Kaspar Kerll

,

John Bull

,

Antonio de Cabezon

и 

ещё 3

Сингл  ·  2018

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

#Классическая

1 лайк

Johann Kaspar Kerll

Артист

Johann Kaspar Kerll

Релиз Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

#

Название

Альбом

1

Трек Diferencias sobre el canto llano del Caballero

Diferencias sobre el canto llano del Caballero

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

3:34

2

Трек In Nomine No. 12

In Nomine No. 12

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

3:15

3

Трек Präludium für Cembalo

Präludium für Cembalo

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

1:52

4

Трек In Nomine No. 11

In Nomine No. 11

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

3:19

5

Трек Pavana Lachrimae SwWV 328

Pavana Lachrimae SwWV 328

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

4:37

6

Трек Fantasia Chromatica SwWV 258

Fantasia Chromatica SwWV 258

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

8:45

7

Трек Libro di Toccate e Partite: No. 11 Toccata

Libro di Toccate e Partite: No. 11 Toccata

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

4:49

8

Трек Libro di Toccate e Partite: No. 9 Toccata

Libro di Toccate e Partite: No. 9 Toccata

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

5:15

9

Трек Libro di Toccate d'Intavolatura: Cento partite sopra passacagli

Libro di Toccate d'Intavolatura: Cento partite sopra passacagli

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

11:55

10

Трек Ricercata in cylindrum phonotacticum transferenda

Ricercata in cylindrum phonotacticum transferenda

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

3:09

11

Трек Suite für Cembalo F-Dur: 1. Allemande

Suite für Cembalo F-Dur: 1. Allemande

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

2:14

12

Трек Suite für Cembalo F-Dur: 2. Courante

Suite für Cembalo F-Dur: 2. Courante

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

0:57

13

Трек Suite für Cembalo F-Dur: 3. Sarabande

Suite für Cembalo F-Dur: 3. Sarabande

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

1:30

14

Трек Suite für Cembalo F-Dur: 4. Gigue

Suite für Cembalo F-Dur: 4. Gigue

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

1:26

15

Трек Passacaglia für Cembalo

Passacaglia für Cembalo

Ágnes Ratkó

Early Keyboard Masters (Works by Cabezón, Sweelinck, Frescobaldi)

6:29

Информация о правообладателе: Rondeau Production
