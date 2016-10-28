О нас

Tobias Berndt

Tobias Berndt

,

Matthias Grünert

,

Kammerchor der Frauenkirche

и 

ещё 4

Сингл  ·  2016

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

#Классическая
Tobias Berndt

Артист

Tobias Berndt

Релиз Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

#

Название

Альбом

1

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Kyrie

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Kyrie

Ina Siedlaczek

,

Bettina Ranch

,

Tobias Hunger

,

Tobias Berndt

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

6:59

2

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Gloria in excelsis

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Gloria in excelsis

Ina Siedlaczek

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

2:03

3

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Gratias agimus tibi

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Gratias agimus tibi

Ina Siedlaczek

,

Bettina Ranch

,

Tobias Hunger

,

Tobias Berndt

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

4:47

4

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Quoniam tu solus sanctus

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Quoniam tu solus sanctus

Ina Siedlaczek

,

Bettina Ranch

,

Tobias Hunger

,

Tobias Berndt

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

3:17

5

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Credo in unum Deo

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Credo in unum Deo

Tobias Hunger

,

Tobias Berndt

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

2:45

6

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Et incarnatus est

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Et incarnatus est

Ina Siedlaczek

,

Bettina Ranch

,

Tobias Hunger

,

Tobias Berndt

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

3:03

7

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Et resurrexit

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Et resurrexit

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

2:34

8

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Et vitam venturi

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Et vitam venturi

Ina Siedlaczek

,

Bettina Ranch

,

Tobias Hunger

,

Tobias Berndt

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

2:02

9

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Sanctus

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Sanctus

Ina Siedlaczek

,

Bettina Ranch

,

Tobias Hunger

,

Tobias Berndt

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

2:42

10

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Benedictus

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Benedictus

Ina Siedlaczek

,

Bettina Ranch

,

Tobias Hunger

,

Tobias Berndt

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

4:10

11

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Agnus Dei

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Agnus Dei

Ina Siedlaczek

,

Bettina Ranch

,

Tobias Hunger

,

Tobias Berndt

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

2:20

12

Трек Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Dona nobis pacem

Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Dona nobis pacem

Ina Siedlaczek

,

Bettina Ranch

,

Tobias Hunger

,

Tobias Berndt

,

Kammerchor der Frauenkirche

,

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

3:17

13

Трек Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 1. Adagio - Presto

Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 1. Adagio - Presto

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

7:37

14

Трек Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 2. Andante

Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 2. Andante

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

6:39

15

Трек Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 3. Menuetto: Allegretto

Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 3. Menuetto: Allegretto

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

5:58

16

Трек Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 4. Finale: Vivace

Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 4. Finale: Vivace

Reussisches Kammerorchester

,

Matthias Grünert

Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"

4:48

Информация о правообладателе: Rondeau Production
