Сингл · 2016
Joseph Haydn: Harmoniemesse / Symphony 101 "Die Uhr"
#
Название
Альбом
1
6:59
2
Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Gloria in excelsis
2:03
3
Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Gratias agimus tibi
4:47
4
Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Quoniam tu solus sanctus
3:17
5
Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Credo in unum Deo
2:45
6
Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Et incarnatus est
3:03
7
Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Et resurrexit
2:34
8
Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Et vitam venturi
2:02
9
2:42
10
4:10
11
2:20
12
Messe No. 14 B-Dur Hob. XXII:14 "Harmoniemesse": Dona nobis pacem
3:17
13
Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 1. Adagio - Presto
7:37
14
Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 2. Andante
6:39
15
Sinfonie No. 101 D-Dur Hob. I:101 (Londoner Sinfonie) "Die Uhr": 3. Menuetto: Allegretto
5:58
