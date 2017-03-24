О нас

Matthias Rexroth

Matthias Rexroth

,

Gewandhausorchester

,

Henryk Böhm

и 

ещё 6

Сингл  ·  2017

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

#Классическая

4 лайка

Matthias Rexroth

Артист

Matthias Rexroth

Релиз Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

#

Название

Альбом

1

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 1. Coro: Herr, unser Herrscher

Johannes-Passion, BWV 245: 1. Coro: Herr, unser Herrscher

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

8:18

2

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 2. Recitativo: Jesus ging mit seinen Jüngern

Johannes-Passion, BWV 245: 2. Recitativo: Jesus ging mit seinen Jüngern

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

2:26

3

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 3. Choral: O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße

Johannes-Passion, BWV 245: 3. Choral: O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

0:50

4

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 4. Recitativo: Auf dass das Wort erfüllet würde

Johannes-Passion, BWV 245: 4. Recitativo: Auf dass das Wort erfüllet würde

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

1:08

5

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 5. Choral: Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich

Johannes-Passion, BWV 245: 5. Choral: Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

0:51

6

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 6. Recitativo: Die Schar aber und der Oberhauptmann

Johannes-Passion, BWV 245: 6. Recitativo: Die Schar aber und der Oberhauptmann

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

0:48

7

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 7. Aria: Von den Stricken meiner Sünden

Johannes-Passion, BWV 245: 7. Aria: Von den Stricken meiner Sünden

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Matthias Rexroth

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

4:34

8

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 8. Recitativo: Simon Petrus aber folgete Jesu nach

Johannes-Passion, BWV 245: 8. Recitativo: Simon Petrus aber folgete Jesu nach

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

0:14

9

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 9. Aria: Ich folge dir gleichfalls, mein Heiland, mit Freuden

Johannes-Passion, BWV 245: 9. Aria: Ich folge dir gleichfalls, mein Heiland, mit Freuden

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Ruth Holton

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

3:51

10

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 10. Recitativo: Derselbe Jünger war dem Hohenpriester bekannt

Johannes-Passion, BWV 245: 10. Recitativo: Derselbe Jünger war dem Hohenpriester bekannt

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

3:12

11

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 11. Choral: Wer hat dich so geschlagen

Johannes-Passion, BWV 245: 11. Choral: Wer hat dich so geschlagen

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

1:42

12

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 12. Recitativo: Und Hannas sandte ihn gebunden

Johannes-Passion, BWV 245: 12. Recitativo: Und Hannas sandte ihn gebunden

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

2:07

13

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 13. Aria: Ach, mein Sinn

Johannes-Passion, BWV 245: 13. Aria: Ach, mein Sinn

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

2:38

14

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 14. Choral: Petrus, der nicht denkt zurück

Johannes-Passion, BWV 245: 14. Choral: Petrus, der nicht denkt zurück

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

1:15

15

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 15. Choral: Christus, der uns selig macht

Johannes-Passion, BWV 245: 15. Choral: Christus, der uns selig macht

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

1:01

16

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 16. Recitativo: Da führeten sie Jesum

Johannes-Passion, BWV 245: 16. Recitativo: Da führeten sie Jesum

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

,

Henryk Böhm

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

4:10

17

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 17. Choral: Ach großer König

Johannes-Passion, BWV 245: 17. Choral: Ach großer König

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

1:28

18

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 18. Recitativo: Da sprach Pilatus zu ihm

Johannes-Passion, BWV 245: 18. Recitativo: Da sprach Pilatus zu ihm

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

,

Henryk Böhm

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

2:12

19

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 19. Arioso: Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen

Johannes-Passion, BWV 245: 19. Arioso: Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

2:04

20

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 20. Aria: Mein Jesu, ach! Dein schmerzhaft bitter Leiden

Johannes-Passion, BWV 245: 20. Aria: Mein Jesu, ach! Dein schmerzhaft bitter Leiden

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

7:26

21

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 21. Recitativo: Und die Kriegsknechte flochten eine Krone

Johannes-Passion, BWV 245: 21. Recitativo: Und die Kriegsknechte flochten eine Krone

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

,

Henryk Böhm

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

5:46

22

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 22. Choral: Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn

Johannes-Passion, BWV 245: 22. Choral: Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

0:59

23

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 23. Recitativo: Die Jüden aber schrieen und sprachen

Johannes-Passion, BWV 245: 23. Recitativo: Die Jüden aber schrieen und sprachen

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

,

Henryk Böhm

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

4:11

24

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 24. Aria: Eilt, ihr angefochtnen Seelen

Johannes-Passion, BWV 245: 24. Aria: Eilt, ihr angefochtnen Seelen

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

4:02

25

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 25. Recitativo: Allda kreuzigten sie ihn

Johannes-Passion, BWV 245: 25. Recitativo: Allda kreuzigten sie ihn

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

,

Henryk Böhm

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

2:02

26

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 26. Choral: In meines Herzens Grunde

Johannes-Passion, BWV 245: 26. Choral: In meines Herzens Grunde

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

1:08

27

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 27. Recitativo: Die Kriegsknechte aber

Johannes-Passion, BWV 245: 27. Recitativo: Die Kriegsknechte aber

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

,

Henryk Böhm

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

3:47

28

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 28. Choral: Er nahm alles wohl in acht

Johannes-Passion, BWV 245: 28. Choral: Er nahm alles wohl in acht

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

1:08

29

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 29. Recitativo: Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich

Johannes-Passion, BWV 245: 29. Recitativo: Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

1:23

30

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 30. Aria: Es ist vollbracht

Johannes-Passion, BWV 245: 30. Aria: Es ist vollbracht

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Matthias Rexroth

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

5:28

31

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 31. Recitativo: Und neiget das Haupt und verschied

Johannes-Passion, BWV 245: 31. Recitativo: Und neiget das Haupt und verschied

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

0:29

32

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 32. Aria: Mein teurer Heiland

Johannes-Passion, BWV 245: 32. Aria: Mein teurer Heiland

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

3:57

33

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 33. Recitativo: Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss

Johannes-Passion, BWV 245: 33. Recitativo: Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

0:29

34

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 34. Arioso: Mein Herz, indem die ganze Welt

Johannes-Passion, BWV 245: 34. Arioso: Mein Herz, indem die ganze Welt

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

0:53

35

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 35. Aria: Zerfließe, mein Herze

Johannes-Passion, BWV 245: 35. Aria: Zerfließe, mein Herze

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Ruth Holton

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

6:11

36

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 36. Recitativo: Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war

Johannes-Passion, BWV 245: 36. Recitativo: Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

2:04

37

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 37. Choral: O hilf, Christe, Gottes Sohn

Johannes-Passion, BWV 245: 37. Choral: O hilf, Christe, Gottes Sohn

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

,

Gotthold Schwarz

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

0:58

38

Трек Johannes-Passion, BWV 245: 38. Recitativo: Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia

Johannes-Passion, BWV 245: 38. Recitativo: Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

,

Johann Sebastian Bach

,

Marcus Ullmann

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

2:01

39

Трек Johannes-Passion (BWV 245): Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine

Johannes-Passion (BWV 245): Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

6:27

40

Трек Johannes-Passion (BWV 245): Ach Herr, lass dein lieb Engelein

Johannes-Passion (BWV 245): Ach Herr, lass dein lieb Engelein

Thomanerchor Leipzig

,

Georg Christoph Biller

,

Gewandhausorchester

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245

2:17

Информация о правообладателе: Rondeau Production
