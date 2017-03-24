Сингл · 2017
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
1
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
8:18
2
Johannes-Passion, BWV 245: 2. Recitativo: Jesus ging mit seinen Jüngern
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
2:26
3
Johannes-Passion, BWV 245: 3. Choral: O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
0:50
4
Johannes-Passion, BWV 245: 4. Recitativo: Auf dass das Wort erfüllet würde
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
1:08
5
Johannes-Passion, BWV 245: 5. Choral: Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
0:51
6
Johannes-Passion, BWV 245: 6. Recitativo: Die Schar aber und der Oberhauptmann
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
0:48
7
Johannes-Passion, BWV 245: 7. Aria: Von den Stricken meiner Sünden
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
4:34
8
Johannes-Passion, BWV 245: 8. Recitativo: Simon Petrus aber folgete Jesu nach
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
0:14
9
Johannes-Passion, BWV 245: 9. Aria: Ich folge dir gleichfalls, mein Heiland, mit Freuden
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
3:51
10
Johannes-Passion, BWV 245: 10. Recitativo: Derselbe Jünger war dem Hohenpriester bekannt
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
3:12
11
Johannes-Passion, BWV 245: 11. Choral: Wer hat dich so geschlagen
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
1:42
12
Johannes-Passion, BWV 245: 12. Recitativo: Und Hannas sandte ihn gebunden
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
2:07
13
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
2:38
14
Johannes-Passion, BWV 245: 14. Choral: Petrus, der nicht denkt zurück
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
1:15
15
Johannes-Passion, BWV 245: 15. Choral: Christus, der uns selig macht
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
1:01
16
Johannes-Passion, BWV 245: 16. Recitativo: Da führeten sie Jesum
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
4:10
17
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
1:28
18
Johannes-Passion, BWV 245: 18. Recitativo: Da sprach Pilatus zu ihm
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
2:12
19
Johannes-Passion, BWV 245: 19. Arioso: Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
2:04
20
Johannes-Passion, BWV 245: 20. Aria: Mein Jesu, ach! Dein schmerzhaft bitter Leiden
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
7:26
21
Johannes-Passion, BWV 245: 21. Recitativo: Und die Kriegsknechte flochten eine Krone
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
5:46
22
Johannes-Passion, BWV 245: 22. Choral: Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
0:59
23
Johannes-Passion, BWV 245: 23. Recitativo: Die Jüden aber schrieen und sprachen
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
4:11
24
Johannes-Passion, BWV 245: 24. Aria: Eilt, ihr angefochtnen Seelen
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
4:02
25
Johannes-Passion, BWV 245: 25. Recitativo: Allda kreuzigten sie ihn
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
2:02
26
Johannes-Passion, BWV 245: 26. Choral: In meines Herzens Grunde
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
1:08
27
Johannes-Passion, BWV 245: 27. Recitativo: Die Kriegsknechte aber
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
3:47
28
Johannes-Passion, BWV 245: 28. Choral: Er nahm alles wohl in acht
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
1:08
29
Johannes-Passion, BWV 245: 29. Recitativo: Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
1:23
30
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
5:28
31
Johannes-Passion, BWV 245: 31. Recitativo: Und neiget das Haupt und verschied
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
0:29
32
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
3:57
33
Johannes-Passion, BWV 245: 33. Recitativo: Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
0:29
34
Johannes-Passion, BWV 245: 34. Arioso: Mein Herz, indem die ganze Welt
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
0:53
35
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
6:11
36
Johannes-Passion, BWV 245: 36. Recitativo: Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
2:04
37
Johannes-Passion, BWV 245: 37. Choral: O hilf, Christe, Gottes Sohn
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
0:58
38
Johannes-Passion, BWV 245: 38. Recitativo: Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
2:01
39
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245
6:27
