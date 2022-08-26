О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

iplolizef

iplolizef

Альбом  ·  2022

MMIV: De Trilogy

#Рэп, ритм-н-блюз
iplolizef

Артист

iplolizef

Релиз MMIV: De Trilogy

#

Название

Альбом

1

Трек WAWAZZUUUPP! (Intro) [prod. by LEEZEY & CashMoneyAp]

WAWAZZUUUPP! (Intro) [prod. by LEEZEY & CashMoneyAp]

iplolizef

MMIV: De Trilogy

2:05

2

Трек SLATT (prod. by stupidaxou)

SLATT (prod. by stupidaxou)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

2:35

3

Трек Tesla [prod. by stupidaxou]

Tesla [prod. by stupidaxou]

iplolizef

,

Weight

MMIV: De Trilogy

2:15

4

Трек Mistakes (prod. by thugga! &amp; stupidaxou)

Mistakes (prod. by thugga! &amp; stupidaxou)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

2:10

5

Трек VampЪ (prod. by $UPRA)

VampЪ (prod. by $UPRA)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

1:37

6

Трек All In (Skit) [prod. by stupidaxou]

All In (Skit) [prod. by stupidaxou]

iplolizef

MMIV: De Trilogy

2:01

7

Трек Lasagna (prod. by stupidaxou)

Lasagna (prod. by stupidaxou)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

2:01

8

Трек KozZz...A.T. (prod. by stupidaxou)

KozZz...A.T. (prod. by stupidaxou)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

2:30

9

Трек Abschaum (prod. by stupidaxou)

Abschaum (prod. by stupidaxou)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

1:47

10

Трек Nightmare (prod. by squirl beats)

Nightmare (prod. by squirl beats)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

1:51

11

Трек Jetlag (prod. by mikecarti)

Jetlag (prod. by mikecarti)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

2:45

12

Трек Trap and Love II (prod. by stupidaxou)

Trap and Love II (prod. by stupidaxou)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

1:58

13

Трек Goblin (prod. by stupidaxou)

Goblin (prod. by stupidaxou)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

1:56

14

Трек Dead Souls Cute Souse (prod. by stupidaxou)

Dead Souls Cute Souse (prod. by stupidaxou)

iplolizef

MMIV: De Trilogy

2:06

15

Трек Visualizer (Outro) [prod. by $UPRA]

Visualizer (Outro) [prod. by $UPRA]

iplolizef

MMIV: De Trilogy

0:47

Информация о правообладателе: ВОСХОД
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Zeffy , Go ! : De Story Of One Junkie Man
Zeffy , Go ! : De Story Of One Junkie Man2025 · Альбом · iplolizef
Релиз komment?)
komment?)2025 · Сингл · iplolizef
Релиз Netflix 'n Chill
Netflix 'n Chill2024 · Сингл · iplolizef
Релиз Libido
Libido2024 · Сингл · iplolizef
Релиз AppleVision
AppleVision2024 · Сингл · iplolizef
Релиз MB
MB2024 · Сингл · iplolizef
Релиз UgloVIEW
UgloVIEW2024 · Сингл · iplolizef
Релиз pvketbl.pvketdl
pvketbl.pvketdl2023 · Сингл · iplolizef
Релиз NEXT UP
NEXT UP2023 · Сингл · Whoplaneta
Релиз ZAZA (prod. by TREETIME)
ZAZA (prod. by TREETIME)2022 · Сингл · iplolizef
Релиз MMIV: De Trilogy
MMIV: De Trilogy2022 · Альбом · iplolizef
Релиз Trap And Love
Trap And Love2019 · Сингл · iplolizef
Релиз Tengu Traper
Tengu Traper2019 · Сингл · iplolizef
Релиз Off-White & Adidas
Off-White & Adidas2018 · Сингл · iplolizef

Похожие альбомы

Релиз ORPHEUS
ORPHEUS2023 · Альбом · 9mice
Релиз Goth Angel
Goth Angel2023 · Альбом · uglystephan
Релиз JACKBOYS
JACKBOYS2019 · Альбом · JACKBOYS
Релиз Мрачные Тени II
Мрачные Тени II2023 · Альбом · White Punk
Релиз jtim
jtim2024 · Альбом · jtim
Релиз Znovuzrozenej
Znovuzrozenej2021 · Альбом · NIKØTIN
Релиз Next Up
Next Up2023 · Альбом · Merlin White
Релиз Talk4hero
Talk4hero2024 · Сингл · woee33
Релиз НИЧЕГО СЕРЬЕЗНОГО
НИЧЕГО СЕРЬЕЗНОГО2023 · Сингл · Casho Gripp
Релиз ENTRANCE
ENTRANCE2022 · Альбом · Koru
Релиз DFTK
DFTK2022 · Альбом · Yung Kayo
Релиз OH REALLY
OH REALLY2021 · Альбом · DopeVvs
Релиз (:
(:2020 · Альбом · Josodo

Похожие артисты

iplolizef
Артист

iplolizef

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож