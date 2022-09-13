О нас

團契遊樂園

團契遊樂園

Сингл  ·  2022

靠近祢

#Поп
團契遊樂園

Артист

團契遊樂園

Релиз 靠近祢

#

Название

Альбом

1

Трек 靠近祢 (讚美之泉粵語翻譯)

靠近祢 (讚美之泉粵語翻譯)

團契遊樂園

靠近祢

5:53

Информация о правообладателе: 團契遊樂園
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 高舉救恩的杯
高舉救恩的杯2023 · Сингл · 團契遊樂園
Релиз 信心的確據
信心的確據2023 · Сингл · 團契遊樂園
Релиз 在那天
在那天2023 · Сингл · 團契遊樂園
Релиз 誇過
誇過2023 · Сингл · 團契遊樂園
Релиз 回應召命
回應召命2022 · Сингл · 團契遊樂園
Релиз SOP 讚美之泉甄燕鳴翻譯系列
SOP 讚美之泉甄燕鳴翻譯系列2022 · Альбом · 團契遊樂園
Релиз 重新立志
重新立志2022 · Сингл · 團契遊樂園
Релиз 掌上明珠
掌上明珠2022 · Сингл · 團契遊樂園
Релиз 耶穌，請執掌這裡
耶穌，請執掌這裡2022 · Сингл · 團契遊樂園
Релиз 靠近祢
靠近祢2022 · Сингл · 團契遊樂園
Релиз 融冰封見熱愛
融冰封見熱愛2022 · Сингл · 團契遊樂園
Релиз 全憑耶穌／祢配得讚美
全憑耶穌／祢配得讚美2022 · Альбом · 團契遊樂園
Релиз 緊緊抓住祢
緊緊抓住祢2022 · Альбом · 團契遊樂園
Релиз 為這份愛
為這份愛2022 · Альбом · 團契遊樂園

