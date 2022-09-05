О нас

Ibiza Lounge

Ibiza Lounge

Альбом  ·  2022

Poolside Chill

#Даунтемпо
Ibiza Lounge

Артист

Ibiza Lounge

Релиз Poolside Chill

#

Название

Альбом

1

Трек After Touch

After Touch

Ibiza Lounge

Poolside Chill

3:25

2

Трек All For Nothing

All For Nothing

Ibiza Lounge

Poolside Chill

3:26

3

Трек Anxiety

Anxiety

Ibiza Lounge

Poolside Chill

3:17

4

Трек Autotune

Autotune

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:20

5

Трек Berlin Club

Berlin Club

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:28

6

Трек Bread (808 Mix)

Bread (808 Mix)

Ibiza Lounge

Poolside Chill

3:32

7

Трек Brighton

Brighton

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:32

8

Трек Cobalt

Cobalt

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:34

9

Трек Darlene

Darlene

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:30

10

Трек Daydreams (Chill Out Version Mix)

Daydreams (Chill Out Version Mix)

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:19

11

Трек Daydreams (Version 1 Mix)

Daydreams (Version 1 Mix)

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:19

12

Трек Dynamo

Dynamo

Ibiza Lounge

Poolside Chill

3:13

13

Трек Fantasy

Fantasy

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:17

14

Трек Hare

Hare

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:02

15

Трек Heart Box

Heart Box

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:24

16

Трек Ibiza 2000

Ibiza 2000

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:09

17

Трек June

June

Ibiza Lounge

Poolside Chill

3:09

18

Трек Kingdom

Kingdom

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:24

19

Трек Lush

Lush

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:32

20

Трек Malibu

Malibu

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:32

21

Трек Midnight (Version 2 Mix)

Midnight (Version 2 Mix)

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:38

22

Трек Neo

Neo

Ibiza Lounge

Poolside Chill

3:31

23

Трек No Matter What

No Matter What

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:02

24

Трек Raveling

Raveling

Ibiza Lounge

Poolside Chill

1:35

25

Трек Realtime (Version 2 Mix)

Realtime (Version 2 Mix)

Ibiza Lounge

Poolside Chill

2:02

26

Трек Sensual

Sensual

Ibiza Lounge

Poolside Chill

4:31

Информация о правообладателе: Green Leaf (UK)
