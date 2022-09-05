О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Chill Out

Chill Out

Альбом  ·  2022

Workout Trax, Vol. 1

#Даунтемпо

1 лайк

Chill Out

Артист

Chill Out

Релиз Workout Trax, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Blue Motion

Blue Motion

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

2:48

2

Трек Gallery (Version 3 Mix)

Gallery (Version 3 Mix)

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

1:51

3

Трек Cinemas

Cinemas

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

2:12

4

Трек Keep Walking Home

Keep Walking Home

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

2:57

5

Трек Amaze

Amaze

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

1:08

6

Трек London

London

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

4:00

7

Трек Neon Dreams (Version 2 Mix)

Neon Dreams (Version 2 Mix)

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

2:00

8

Трек Still Life

Still Life

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

3:30

9

Трек Sunspots

Sunspots

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

3:39

10

Трек Few Chords

Few Chords

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

1:54

11

Трек Calm Power

Calm Power

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

2:17

12

Трек Les Digitales (Version 2 Mix)

Les Digitales (Version 2 Mix)

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

2:12

13

Трек Transporter

Transporter

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

4:32

14

Трек Vasps

Vasps

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

1:45

15

Трек Tokyo Sunset

Tokyo Sunset

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

1:54

16

Трек Nandra (Beatless Mix)

Nandra (Beatless Mix)

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

2:21

17

Трек Popa

Popa

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

3:12

18

Трек Rhombus (Version 2 Mix)

Rhombus (Version 2 Mix)

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

1:59

19

Трек Smooth Jupe

Smooth Jupe

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

2:03

20

Трек The Void (Lullaby Mix)

The Void (Lullaby Mix)

Chill Out

Workout Trax, Vol. 1

2:53

Информация о правообладателе: The Music Universe Records
