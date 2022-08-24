О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Atmospheres Soundscapes

Atmospheres Soundscapes

,

Peaceful Soundscapes

,

Sleep Ambience

и 

ещё 1

Сингл  ·  2022

Sailing Pacific Ocean

#Даунтемпо
Atmospheres Soundscapes

Артист

Atmospheres Soundscapes

Релиз Sailing Pacific Ocean

#

Название

Альбом

1

Трек Calming Sailing Pacific Ocean

Calming Sailing Pacific Ocean

Atmospheres Soundscapes

,

Peaceful Soundscapes

,

Sleep Ambience

,

Ocean Sounds

Sailing Pacific Ocean

2:12

2

Трек Relaxing Sailing Pacific Ocean

Relaxing Sailing Pacific Ocean

Atmospheres Soundscapes

,

Peaceful Soundscapes

,

Sleep Ambience

,

Ocean Sounds

Sailing Pacific Ocean

2:04

3

Трек Sailing Pacific Ocean Ambience (White Noise Remix)

Sailing Pacific Ocean Ambience (White Noise Remix)

Atmospheres Soundscapes

,

Peaceful Soundscapes

,

Sleep Ambience

,

Ocean Sounds

Sailing Pacific Ocean

2:29

4

Трек Sailing Pacific Ocean White Noise (Ocean Sounds Remix)

Sailing Pacific Ocean White Noise (Ocean Sounds Remix)

Atmospheres Soundscapes

,

Peaceful Soundscapes

,

Sleep Ambience

,

Ocean Sounds

Sailing Pacific Ocean

1:07

5

Трек Sailing Pacific Ocean

Sailing Pacific Ocean

Atmospheres Soundscapes

,

Peaceful Soundscapes

,

Sleep Ambience

,

Ocean Sounds

Sailing Pacific Ocean

1:30

6

Трек Soothing Sailing Pacific Ocean (The Nature Soundscapes Remix)

Soothing Sailing Pacific Ocean (The Nature Soundscapes Remix)

Atmospheres Soundscapes

,

Peaceful Soundscapes

,

Sleep Ambience

,

Ocean Sounds

Sailing Pacific Ocean

2:06

Информация о правообладателе: True Nature Music Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Milky Way Sleep Noise
Milky Way Sleep Noise2022 · Сингл · Just Noise
Релиз Snowfall Noise
Snowfall Noise2022 · Сингл · Just Noise
Релиз Radio Noise
Radio Noise2022 · Сингл · Just Noise
Релиз Noise Soundscapes
Noise Soundscapes2022 · Сингл · Just Noise
Релиз Deep Forest Ambience
Deep Forest Ambience2022 · Сингл · Stingray Nature
Релиз Relaxing Storm Ambience
Relaxing Storm Ambience2022 · Сингл · Stingray Nature
Релиз Dishwasher Ambience
Dishwasher Ambience2022 · Сингл · The White Noise
Релиз Airplane Landing Sounds
Airplane Landing Sounds2022 · Сингл · White Noise World
Релиз Sunny Beach Ambience
Sunny Beach Ambience2022 · Сингл · Relaxing Atmosphere
Релиз Rainy Morning
Rainy Morning2022 · Сингл · Stingray Nature
Релиз Ocean Storm
Ocean Storm2022 · Сингл · Stingray Nature
Релиз Indoor Rain
Indoor Rain2022 · Сингл · Stingray Nature
Релиз Kettle Sounds
Kettle Sounds2022 · Сингл · Stingray White Noise
Релиз Tropic Rain
Tropic Rain2022 · Сингл · Atmospheres Soundscapes

Похожие альбомы

Релиз Olympic waves and beaches
Olympic waves and beaches2021 · Альбом · The Listening Planet
Релиз Country Side Waves
Country Side Waves2021 · Сингл · Lullaby Waves
Релиз Ocean Autumn Storm Scenario (feat. Atmospheres Sounds & Ocean Atmosphere Sounds)
Ocean Autumn Storm Scenario (feat. Atmospheres Sounds & Ocean Atmosphere Sounds)2021 · Альбом · Nature Scenario Sounds
Релиз Tonnerre lourd
Tonnerre lourd2021 · Сингл · Vædret
Релиз Relaxing Beachside Marina
Relaxing Beachside Marina2021 · Сингл · Ambient Escapes
Релиз Ocean: Sea Waves For Lucid Dreaming
Ocean: Sea Waves For Lucid Dreaming2021 · Альбом · Piano
Релиз Superocean (feat. White Noise Sound FX, Atmospheres Sounds, Ocean Atmosphere Sounds, Ocean White Noise Sound FX, Water Sounds FX & Wind Atmosphere Sounds)
Superocean (feat. White Noise Sound FX, Atmospheres Sounds, Ocean Atmosphere Sounds, Ocean White Noise Sound FX, Water Sounds FX & Wind Atmosphere Sounds)2021 · Альбом · Superocean Sounds
Релиз Dominican Ocean Sound (feat. National Geographic Soundscapes, White Noise Ambience, White Noise Sounds For Sleep, Soothing Baby Sounds, Soothing Sounds & Ocean Sounds FX)
Dominican Ocean Sound (feat. National Geographic Soundscapes, White Noise Ambience, White Noise Sounds For Sleep, Soothing Baby Sounds, Soothing Sounds & Ocean Sounds FX)2022 · Альбом · National Geographic Nature Sounds
Релиз Caribbean Sea Sounds
Caribbean Sea Sounds2021 · Сингл · Caribbean Sea Sounds
Релиз Hawaii Ocean Thunderstorm (feat. White Noise Sound FX, Thunder Sounds FX, Thunder & Wind Atmosphere, Atmospheres Sounds, Rain & Ocean Sounds & Stormy Weather Sounds)
Hawaii Ocean Thunderstorm (feat. White Noise Sound FX, Thunder Sounds FX, Thunder & Wind Atmosphere, Atmospheres Sounds, Rain & Ocean Sounds & Stormy Weather Sounds)2021 · Альбом · Ocean Sounds FX
Релиз Pure Ocean Sounds (feat. Ocean Atmosphere Sounds, Nature Sounds 3D, Atmospheres Sounds, Water White Noise, Ocean White Noise Sound FX & White Noise Sound FX)
Pure Ocean Sounds (feat. Ocean Atmosphere Sounds, Nature Sounds 3D, Atmospheres Sounds, Water White Noise, Ocean White Noise Sound FX & White Noise Sound FX)2021 · Альбом · Ocean Sounds FX
Релиз Caribbean Island Nature Sound (feat. Ocean Atmosphere Sounds, Atmospheres Sounds, Caribbean Sea Sounds, Caribbean Cruise Sounds, Ocean Breeze Sounds & White Noise Sound FX)
Caribbean Island Nature Sound (feat. Ocean Atmosphere Sounds, Atmospheres Sounds, Caribbean Sea Sounds, Caribbean Cruise Sounds, Ocean Breeze Sounds & White Noise Sound FX)2021 · Альбом · Nature Sounds FX
Релиз Wind, Rain & Thunder
Wind, Rain & Thunder2021 · Альбом · Wind
Релиз Tea & Rainy Days
Tea & Rainy Days2021 · Сингл · Deszcz

Похожие артисты

Atmospheres Soundscapes
Артист

Atmospheres Soundscapes

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож